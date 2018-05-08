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【重磅快評】中日解凍下的台日困境

2018-05-08 10:11聯合報 主筆室

聯合報系資料照
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上週是日本黃金週，有別於過去日本國會議員來台絡繹不絕的往例，今年卻是門可羅雀，只有區區的兩小團，而且全是在野黨議員（立憲民主黨的蓮舫及公明黨議員富田茂），沒有一位是自民黨籍議員，台日關係似乎出現不尋常的警訊。

另外，號稱是最友台的議員，而且與民進黨情同手足的安倍胞弟岸信夫，原本預定於黃金週來台的行程，也在一週前宣佈臨時取消，據說是為了要對民進黨政府遲遲不開放核食進口，表達無言的抗議，這讓蔡政府驚慌失措，惶惶不可終日。

近期日本政府對台態度的丕變，絕非一夕造成的，而是一種日積月累的過程。

自從民進黨上台之後，日本便對友日的蔡政府早日解禁福島食品進口，抱持相當高的期待，只是期待越高，似乎落空越大，民進黨執政至今兩年多了，連個開放的影子都沒有看到，這讓日本深感受傷，覺得友日的民進黨與反日的馬政府，似乎沒有太大的異同。

再加上今年適逢中日友好條約四十週年，在朝鮮半島局勢的緩和下，讓中日兩國都有改善關係的強烈意願，日本想利用緩和中日關係來導正過去長期對美一邊倒政策，以強化在北韓問題的發言權，並以打中國牌來作為與美國談判的籌碼。

而中國大陸也想利用改善對日關係，來分化美國所主導的印太戰略，最近中國大陸積極佈局「雙犄角」戰略，以改善周邊國家關係來突破美國的軍事圍堵，而印度與日本便是中國亟欲改善的兩大對象，這是中國大陸這次願意積極促成中日韓高峰會，派總理李克強訪日的主要原因。

只是，作為中日關係解凍先驅的李克強，這次訪問日本總不能空手而去，這次中日兩國不但擱置釣島爭議，還要建立海空聯絡機制，最重要的是要逐步解禁福島核災食品輸中，以作為中日關係緩和的大禮，並促成今年九月安倍訪中，以及對明年春天習近平訪日鋪路。

由此可見，在國際政治風向轉變下，冰凍多年的中日關係，它的即將融冰、解凍似乎已成為一種不可避免趨勢，而台日關係的空間勢必將進一步被壓縮，這讓蔡政府陷入：究竟是要以解禁來挽回日本，抑或是要持續嚴禁來救民意的兩難困境。

民進黨福島核災
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