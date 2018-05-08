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立法院行使促轉會同意權投票 藍委不滿推倒圈票處

2018-05-08 10:09聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇嘉全裁示不處理國民黨團提案。國民黨團不滿占據發言台，大力拍桌抗議要求表決，最後國民黨團人數不敵民進黨團多數優勢敗下陣來，國民黨團書記長李彥秀與黨籍立委在議場中高喊，「多數暴力、國會已死」。 院會隨即開始促轉會人事權案投票，工作人員布置圈票處時，國民黨立委林德福、林為洲、黃昭順還不滿推倒圈票處。

立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇...
立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇嘉全裁示不處理國民黨團提案。國民黨團不滿占據發言台，大力拍桌抗議要求表決，最後國民黨團人數不敵民進黨團多數優勢敗下陣來，國民黨團書記長李彥秀與黨籍立委在議場中高喊，「多數暴力、國會已死」。記者曾吉松／攝影
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立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇...
立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇嘉全裁示不處理國民黨團提案。國民黨團也不滿佔據發言台，大力拍桌抗議，要求表決國民黨團人數不敵民進黨團多數優勢敗下陣來，李彥秀與黨籍立委在議場中高喊，「多數暴力、國會已死」。 院會隨即開始促轉會人事權案投票，工作人員布置圈票處時，國民黨立委林德福、林為洲跟黃昭順還不滿推倒圈票處。記者曾吉松／攝影
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立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇...
立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇嘉全裁示不處理國民黨團提案。國民黨團不滿占據發言台，大力拍桌抗議要求表決，最後國民黨團人數不敵民進黨團多數優勢敗下陣來，國民黨團書記長李彥秀與黨籍立委在議場中高喊，「多數暴力、國會已死」。記者曾吉松／攝影
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立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇嘉全裁示不處理國民黨團提案。國民黨團不滿占據發言台，大力拍桌抗議要求表決，最後國民黨團人數不敵民進黨團多數優勢敗下陣來，國民黨團書記長李彥秀與黨籍立委在議場中高喊，「多數暴力、國會已死」。記者曾吉松／攝影
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立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票。記者曾吉松／攝影
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立法院院會上午行使促轉會人事同意權投票，國民黨團提案將人事案拉下協商。立法院長蘇嘉全裁示不處理國民黨團提案。國民黨團不滿占據發言台，大力拍桌抗議要求表決，最後國民黨團人數不敵民進黨團多數優勢敗下陣來，國民黨團書記長李彥秀與黨籍立委在議場中高喊，「多數暴力、國會已死」。記者曾吉松／攝影
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國民黨立法院投票
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