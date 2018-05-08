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吳思瑤指自己做文化苦工 孫大千：占便宜說成做功德

2018-05-08 08:46聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

民進黨立委吳思瑤遭指政治介入藝文，吳思瑤指被嚴重誤解，自己是在做文化苦工。對此，前立委孫大千說，政治人物最厲害的，就是明明是「占便宜」，卻可以委屈的說成是「做功德」。

孫大千指出，雖然吳思瑤試圖把自己定位成為「文化苦工」的角色來迴避問題，但是有幾個爭議是騙不了內行人的，首先，由國立傳統藝術中心所主辦的「重塑民間劇場」系列的16場演出，為什麼有10場都落在北投區，也就是吳思瑤的選區？難道其他地區都沒有具有代表性的宮廟可以合作了嗎？難道只有北投有馬祖文化嗎？

其次，原本規畫由宮廟出的搭台等費用，最後仍由傳統藝術中心吸收。這等於是告訴我們，這十場活動大部分的經費都是由人民來埋單了吧？戲曲中心可不可以告訴我們一下，這10場演出究竟花了多少錢？

最後，就算吳思瑤在協調過程中確實有幫忙，這也是你立委的份內之事，有什麼好訴苦？有什麼好討拍？不過，為什麼後來你自行印製的海報和傳單出爐，上面居然沒有任何劇團藝人照片，反而只有搭配你的臉孔的漫畫人物呢？你應該是把這一系列的活動當成自己的基層造勢，為明年的連任在熱身了吧？更扯的是，你竟然還可以硬拗成，「自費印製文宣，協助推廣。」

孫大千說，這擺明是在慷國家之慨，做自己的人情，卻可以義正嚴詞的說，「是政治人物用心、無私、勇敢地為文化服務。」吳思瑤沒有去民間劇場參一咖演戲真的是可惜了。

立委吳思瑤。記者許正宏／攝影
立委吳思瑤。記者許正宏／攝影
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吳思瑤孫大千劇場
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