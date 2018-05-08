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衛福部長投書日媒籲讓台灣參加WHA 創造雙贏

2018-05-08 08:42聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

繼駐日代表謝長廷後，我官員再度投書日媒呼籲力挺台灣參加世衛大會(WHA)。富士產經商情報今日刊出衛福部部長陳時中投書。

投書題為「台灣要求參與世界衛生大會」。陳時中提到，全球化的今日很難單獨對抗各項醫療挑戰，唯有跨國合作，建構一個全球衛生體系，方可實現世界衛生組織（WHO）的全民皆健康之目標。台灣在全民健康保險有豐富的經驗，台灣的醫療體系可以作為其他國家的榜樣，而與其他國家分享我國經驗的最佳方式，就是參加WHO與WHA，但令人遺憾的是，因為政治干擾，去年第70屆世界衛生大會未邀請台灣以觀察員身份出席。世界衛生組織不僅違背其憲章，更忽視來自世界各地支持台灣的聲音。

他強調，台灣將專業、務實地爭取參與今年第71屆世界衛生大會，與其他國家共同實現WHO零防疫缺口的願景，並落實聯合國「永續發展目標」〈SDGs）第3項、確保全人類各年齡層健康與福祉之理想實現。籲請WHO及相關各方應承認台灣以觀察員身份參與今年世界衛生大會，創造各方雙贏之局面。

投書中提到，在聯合國永續發展的目標「SDGs」下，WHO為在2030年前完成全民健康覆蓋，近年來不斷呼籲各國改善各項衛生健康措施以達成此終極目標。而擁有2300萬人口的台灣，早在1995年就已實現全民健康保險。在全民健康保險下，全體國民從出生起，不分年齡、貧富或職業，人人均享有平等就醫的權利。全民健康保險實施後，台灣人的平均壽命增加，2016年女性平均壽命83.4歲，男性達76.8歲，與OECD加盟國相近。

但台灣的醫療保健支出僅占GDP的6.3％（2016年），較歐美各國為低。每人每年的醫療保健支出1430美元（2016年），行政成本支出也僅約為健保總支出的1％。隨著經濟與社會環境轉變，全民健康保險制度為永續經營，也曾幾經修正。相關資訊管理系統也已走上雲端，並鼓勵各醫院電腦斷層掃瞄（CT）與磁器共振裝置（MRI）檢查的影像及報告上傳以利後續就診，而個人化的雲端服務也提供民眾隨時查詢個人最近的就醫紀錄。

富士產經商情報今日刊出衛福部部長陳時中投書，籲請世界衛生組織及相關各方應承認台灣...
富士產經商情報今日刊出衛福部部長陳時中投書，籲請世界衛生組織及相關各方應承認台灣以觀察員身份參與今年世界衛生大會，創造雙贏局面。記者蔡佩芳／翻攝
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