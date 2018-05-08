衛福部長投書日媒籲讓台灣參加WHA 創造雙贏

2018-05-08 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



繼駐日代表謝長廷後，我官員再度投書日媒呼籲力挺台灣參加世衛大會(WHA)。富士產經商情報今日刊出衛福部部長陳時中投書。

投書題為「台灣要求參與世界衛生大會」。陳時中提到，全球化的今日很難單獨對抗各項醫療挑戰，唯有跨國合作，建構一個全球衛生體系，方可實現世界衛生組織（WHO）的全民皆健康之目標。台灣在全民健康保險有豐富的經驗，台灣的醫療體系可以作為其他國家的榜樣，而與其他國家分享我國經驗的最佳方式，就是參加WHO與WHA，但令人遺憾的是，因為政治干擾，去年第70屆世界衛生大會未邀請台灣以觀察員身份出席。世界衛生組織不僅違背其憲章，更忽視來自世界各地支持台灣的聲音。

他強調，台灣將專業、務實地爭取參與今年第71屆世界衛生大會，與其他國家共同實現WHO零防疫缺口的願景，並落實聯合國「永續發展目標」〈SDGs）第3項、確保全人類各年齡層健康與福祉之理想實現。籲請WHO及相關各方應承認台灣以觀察員身份參與今年世界衛生大會，創造各方雙贏之局面。

投書中提到，在聯合國永續發展的目標「SDGs」下，WHO為在2030年前完成全民健康覆蓋，近年來不斷呼籲各國改善各項衛生健康措施以達成此終極目標。而擁有2300萬人口的台灣，早在1995年就已實現全民健康保險。在全民健康保險下，全體國民從出生起，不分年齡、貧富或職業，人人均享有平等就醫的權利。全民健康保險實施後，台灣人的平均壽命增加，2016年女性平均壽命83.4歲，男性達76.8歲，與OECD加盟國相近。