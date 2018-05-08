陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

2018-05-08 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱報導



上周監察院談話會，監委陳師孟提案，要求討論前院長王建煊任內爭議行為。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 5月1日，監察院召開委員談話會，監委陳師孟提案，要求討論前院長王建煊任內的爭議行為，但當天因為其他討論事項占用太多時間，並沒有進行討論。

調查王建煊？「除非閒到沒案查」

消息曝光後，陳師孟解釋，自己之所以在談話會提案，是希望讓所有監委知道，為什麼過去原本有意調查王建煊的事情，最後卻不了了之的原因。他並且強調，王建煊過去曾有公物私用等情況，但自己現在所辦案子的重要性遠遠超過這些枝節事情，沒有辦法分心處理，所以應該不會立案調查王，「除非我閒到沒案查」。 陳師孟一度提案調查監察院前院長王建煊（圖），被認為是翻舊帳。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

即屆70歲的陳師孟，雖然是蔡總統提名11位監委中年紀最大的，但他上任前與上任後引發的話題，恐怕超過其他委員的總和。不管贊成或反對他的人，恐怕都得承認，陳監委真的很忙。

2014年，馬政府提名第五屆監察院委員29人，但遭當時國民黨仍居多數的立院否決掉11人。馬英九總統雖然推出補提名名單，但立院無意審查。直到政黨輪替後，蔡英文總統提出11名候選人，其中最引人矚目的，就是自稱「老綠男」的陳師孟。

回應寒蟬效應 批司法官不學無術

在立院行使監委同意權過程中，陳師孟「搶盡鋒頭」。因為他坦言，自己擔任監委的目標，是制衡「辦綠不辦藍」的司法官。他回應國民黨立委王育敏詢問時表示，若依照正常程序、用正常法律見解來看，前總統陳水扁沒有貪汙。陳水扁所涉包括龍潭案等四個已判決定讞的案子，都有程序上的不正義，都有迫害。

1月16日，立委投票通過陳師孟出任監委。同一天法官協會、檢察官協會、律師公會都發表抗議聲明。法官協會說，陳師孟僅憑個人不滿意司法判決結果，就恣意指稱「對綠迫害追殺」、「對藍縱容護航」，暗示未來將藉手握監察權，清算做出不符其意識形態判決的法官。基層檢察官團體「劍青檢改」則說，陳師孟等於對未來的全國法官喊話，警告如果判決綠營人士有罪或藍營人士無罪，就會遭到監委的專辦，勢必造成寒蟬效應。

18日，監察院為新科監委舉行談話會，陳師孟回應說，「寒蟬」一詞出自《後漢書》，是指遇到惡的不敢講話，遇到好的也不敢支持，自己變成一隻寒蟬，「只能說這些法官與檢察官，真是不學無術。」

他並強調，完全不覺得自己說「辦藍不辦綠」是失言，因為過去作惡、為非作歹的就是藍的，現在不辦藍，難道要去辦綠嗎？

對於為何強力替陳水扁辯護，是否為了還人情？陳師孟解釋，當初陳水扁確實重用他，指定他擔任台北市副市長、總統府秘書長，但自己對得起那些職位，沒有欠陳水扁人情，只是要維護公平正義。

槓上陳長文 建議監院不續聘為諮委

1月28日，陳師孟到監察院正式報到。他對記者強調，一直把扁案放在心裡，擔任監委很可能是自己最後一份工作，如果能還陳水扁清白，是責無旁貸的責任。 陳長文（圖）批陳師孟恐嚇司法機關，推動「反妨害司法公正公投」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

律師陳長文於1月29日在《聯合報》投書，抨擊陳師孟的張狂舉措，想殺的是台灣的法治。而法治是蔡英文的守護神，而陳師孟「正在殺害蔡英文的守護神」。

2月5日，陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」，並由馬英九領銜提案公投。主文為：「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」

對此，陳師孟回批，最好在公投主文補上「溯及既往」並加重刑責，尤其是針對總統的部分，因為馬英九自己就妨害司法。

2月6日監院談話會與13日的院會，陳師孟都對陳長文身兼監察院諮詢委員提出質疑，要求院長張博雅「下屆不要聘他」。有其他監委表示，陳長文是憲法權威，陳師孟反駁，「沒聽過陳長文是憲法權威，而是前總統馬英九御用律師。」

他也表示，目前多數諮詢委員具有強烈的政黨色彩，比較服從威權體制，應該開放監委推薦，聘請讓大家心服口服的諮詢委員。在其要求下，張博雅同意，下屆（8月1日起）不再續聘陳長文擔任諮委。

上任第一案：辦檢察官短劇諷扁

陳師孟於2月21日提出第一個調查案，要調查2009年1月北檢在司法節慶祝會上，由多名檢察官演出的短劇，其中有無影響陳水扁案審判。 陳師孟上任後第一個調查案，是調查北檢演出的諷扁短劇，有無影響陳水扁（圖）案審判。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對此，當時的法務部長王清峰表示，表演內容應屬言論自由。陳師孟聞言，脫口說了「狗屁」，認為王的說法是避重就輕；他強調，調查目的不是為了要懲罰誰，而是希望聽到司法官的歉意。

3月20日，陳師孟南下約詢陳水扁。事後他對媒體表示，扁談到過去一些不愉快的回憶，情緒有點激動，幾乎落淚。

不過在隨後陳師孟的約詢中，擔任短劇女主角的檢察官張安箴拒絕道歉。籌劃表演的主任檢察官慶啟人已經離開公職，則直接向監察院提出申請，要求陳師孟迴避。

辦潑蔣陵寢、馬英九、黃世銘

2月28日，獨派青年闖入慈湖兩蔣園區，對靈柩與遺像潑灑紅漆。3月5日，桃檢與警方將潑漆人士拘提到案，其中六人以5萬元交保。當事人3月12日至監察院向陳師孟遞交陳訴書，要求調查執法瑕疵懲處。陳師孟回答：「這些司法官對於民主制度好像不是很清楚，你們的陳情，監察院一定義不容辭。」 馬王政爭時，馬英九（圖）「鍘王」不成，黃世銘反身陷洩密官司，也引起陳師孟關注。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

3月16日，陳師孟再度對馬英九、陳長文出招，主動申請調查馬英九在總統任內，曾向法務部長王清峰「下條子」，要求議處曾在2007年以特別費案起訴自己的檢察官侯寬仁，明顯妨害司法公正。

對此，馬辦發言人徐巧芯說，當時是陳長文投書《聯合報》，以侯寬仁起訴太極門「養小鬼」，纏訟14年卻無罪定讞為例，要求正視濫權起訴問題。當初被侯羈押的被告，因而獲得冤獄賠償，監院調查也列出九大疏失，認為檢方濫訴。馬英九身為總統，將媒體輿論轉告法務部長，時任司改會執行長的黨產會主委林峯正，也曾表示不算干涉個案。陳師孟若為辦馬而辦馬，只會引發更多民意反彈。

檢察總長黃世銘向馬英九報告，立法院長王金平涉嫌為民進黨團總召柯建銘關說，引發馬王政爭。馬英九「鍘王」不成，黃世銘反而身陷洩密官司。本案也沒有逃過陳師孟的關注，4月10日他表示，自己於3月接獲前高檢署檢察官林秀濤陳情，遭黃世銘誣賴接受關說，導致被記警告。但他申請調查時，監院卻表示，這是舊案不能再查。

陳師孟對此不以為然，表示先前監委已查的是「黃世銘洩密」而非「損害林秀濤名譽」，不應被指為同一案，也認為這種爭議應交由院長張博雅決定。

提案監委下班參與政黨活動 遭否決

監察院被視為「準司法」，監委標榜超黨派、獨立行使職權，不過陳師孟的認知顯然有些落差。他上任不久，就提出一份「監察委員自律規範」修正草案，認為監委應該可以類似政務官，在非上班時間與上班地點，可以參加政黨活動。不過這項提議，即使許多同屬蔡英文提名的新監委也有意見，最後遭否決。 陳師孟提案讓監委下班可參與政黨活動，但遭否決。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

4月1日《聯合晚報》獨家報導這則消息，記者致電陳師孟，他只簡單表示：「沒什麼好回應，謝謝。」

曾任監委的文化法律系教授李復甸，曾於1月間投書媒體指出，監察院儘管經調查，可以對法院判決有疑義的案件，移請最高檢察總長提起非常上訴或再審，但絕不可介入司法審判核心，「監察院不是第四審」。

李復甸表示：「監察委員獨立行使職權是指獨立查案不受干涉的權力，但是監察的調查報告，糾正、糾舉、彈劾之提出，都是合議制。除非監察委員都被綁架了，監察院是不會失心瘋的，我們堅信被遴選出任的委員都還是有一定程度的專業與良知。」

對於陳師孟「特立獨行」的作為，其他委員看法如何？尤其與他同批被蔡總統提名的監委，將抱持什麼態度？將是未來值得關注的重點。