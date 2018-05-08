親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

蔡總統：對等、尊重 兩岸坐下來談

2018-05-08 00:08聯合報 記者丘采薇／台北報導

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
分享
蔡英文總統接受台視專訪，從兩韓問題談到兩岸議題。蔡總統說，希望在對等、相互尊重、不設政治前提的情況下，「坐下來談」，把這些誤解化除，就不會有誤判，也不會有大家擔心的衝突產生。

談到我國今年因國際打壓，沒有收到世界衛生大會（ＷＨＡ）邀請函。蔡總統說，為什麼替台灣講話的人，聲音愈來愈大？這表示台灣有實力，並且盡心盡力的貢獻力量到國際社會，或許台灣一時進不了ＷＨＡ，但是國際間的支持愈來愈強，到了有一天，這些機構不得不考慮，就算受到再強的政治壓力，都必須接受台灣。

蔡總統說，從二○一六年就任以來，政策很明確，維持兩岸關係的穩定、不挑釁是最優先。從兩韓領導人文在寅、金正恩日前會面時，一位稱對方是總統先生，一位稱對方是委員長，換句話說，他們相互能夠尊重對方，是一個對等的見面。

蔡總統說，任何問題處理的第一個點，就是要相互尊重，承認對方與我是對等的，在這種前提下，才有進一步的空間，兩韓的第一步，就是相互尊重，在一個對等的情境底下，去產生了一個走向和平的可能性。

蔡總統表示，同樣道理，對台灣來講，我方希望看到一個相互尊重、對等，而且不設政治前提的一個開始，只要能夠開始，包括意見不同、體制不同或感受不同，大家都可以坐下來講，那就是和平的開始。

蔡總統認為，如果不接觸、不坐下來談，彼此只是在遙遠的角落裡去猜對方意圖，那是很危險的事情。近來有一些地區發展的事件，尤其和台灣有關的事件，中國大陸方面的解讀都不盡然正面，對雙方關係的穩定是一個很大挑戰。

蔡英文WHA中共兩岸關係
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

大法官拒前瞻釋憲 朝野激戰

2018-05-07 23:41

藍揚言 原班人馬再聲請釋憲

2018-05-07 23:43

未收WHA邀請函 我將遞抗議信

2018-05-08 00:02

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

沒收到WHA邀請函 蔡英文：不要有失敗主義

2018-05-07 22:46

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

蔡英文談兩岸 重申希望對等、坐下來談

2018-05-07 21:41

總統：陳菊政治能量強 加入團隊確實很補

2018-05-07 21:16

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

違反勞基法未公布裁罰金額 勞動部允檢討

2018-05-07 17:18

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

明定彈劾總統規定 大審法擬修為憲法訴訟法

2018-05-07 15:55

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

學者看政治人物「像乩童起乩 誰都沒辦法」

2018-05-07 13:52

政治介入藝文？ 吳思瑤：我是在做文化苦工

2018-05-07 13:49

政治介入藝文？ 綠委爭曝光

2018-05-07 13:46

勇哥物語：李登輝若無私 丁守中早當北市長

2018-05-07 13:38

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14

綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外

2018-05-07 12:08

節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚

2018-05-07 11:52

政治介入藝文？ 吳思瑤澄清：我在做文化苦工

2018-05-07 11:45

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了

2018-05-07 11:11

襲警罪有必要？ 葉俊榮：法理上可行

2018-05-07 10:50

法務部放縱陳水扁趴趴走？藍委質疑是蔡英文授權

2018-05-07 10:42

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

外交部批陸：干預企業 做法蠻橫

2018-05-07 00:31

新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦

2018-05-07 00:06

不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06

翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件

2018-05-06 23:45

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39
看更多

熱門文章

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了

2018-05-07 11:11

節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚

2018-05-07 11:52

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48

奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20

民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長

2018-05-07 18:17

釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

被徵詢選北市長意願 姚文智：一直認為自己最強

2018-05-07 14:59

蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03

影／反深澳議員語出驚人 柯文哲：蓋下去三年努力白費

2018-05-07 13:26

蔡英文不爽他發言？柯P大嘆：這時代不能接受實話

2018-05-07 11:10

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

民視新聞台停播 TBC：協商會議民視沒來

2018-05-07 16:55

我最強！ 呂秀蓮：別笑 年輕人不懂

2018-05-07 14:00

總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12

綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外

2018-05-07 12:08

陪蘇貞昌露面 朱市府前副手陳伸賢讚蘇「有效率」

2018-05-07 18:03

F-5停飛？空軍：今恢復飛訓

2018-05-07 13:32

遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」

2018-05-07 12:55

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

誰選北市長民進黨今徵詢 獨派嗆：若假徵詢 割袍退黨

2018-05-07 10:54

避免重蹈覆轍 退軍9日立院集結作足「政戰整備」

2018-05-07 10:59

技術性卡釋憲 許毓仁：以後在野黨哭救無門了！

2018-05-07 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top