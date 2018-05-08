蔡總統：對等、尊重 兩岸坐下來談

2018-05-08 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡英文總統接受台視專訪，從兩韓問題談到兩岸議題。蔡總統說，希望在對等、相互尊重、不設政治前提的情況下，「坐下來談」，把這些誤解化除，就不會有誤判，也不會有大家擔心的衝突產生。

談到我國今年因國際打壓，沒有收到世界衛生大會（ＷＨＡ）邀請函。蔡總統說，為什麼替台灣講話的人，聲音愈來愈大？這表示台灣有實力，並且盡心盡力的貢獻力量到國際社會，或許台灣一時進不了ＷＨＡ，但是國際間的支持愈來愈強，到了有一天，這些機構不得不考慮，就算受到再強的政治壓力，都必須接受台灣。

蔡總統說，從二○一六年就任以來，政策很明確，維持兩岸關係的穩定、不挑釁是最優先。從兩韓領導人文在寅、金正恩日前會面時，一位稱對方是總統先生，一位稱對方是委員長，換句話說，他們相互能夠尊重對方，是一個對等的見面。

蔡總統說，任何問題處理的第一個點，就是要相互尊重，承認對方與我是對等的，在這種前提下，才有進一步的空間，兩韓的第一步，就是相互尊重，在一個對等的情境底下，去產生了一個走向和平的可能性。

蔡總統表示，同樣道理，對台灣來講，我方希望看到一個相互尊重、對等，而且不設政治前提的一個開始，只要能夠開始，包括意見不同、體制不同或感受不同，大家都可以坐下來講，那就是和平的開始。

蔡總統認為，如果不接觸、不坐下來談，彼此只是在遙遠的角落裡去猜對方意圖，那是很危險的事情。近來有一些地區發展的事件，尤其和台灣有關的事件，中國大陸方面的解讀都不盡然正面，對雙方關係的穩定是一個很大挑戰。