親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

未收WHA邀請函 我將遞抗議信

2018-05-08 00:02聯合報 記者鄧桂芬許依晨賴錦宏／連線報導

外交部特別製作臉書大頭貼框，標註有「台灣可以幫助所有人健康（Health For...
外交部特別製作臉書大頭貼框，標註有「台灣可以幫助所有人健康（Health For All, Taiwan Can Help.）」字眼，歡迎民眾更換大頭貼框，一起向外界發聲。 圖／記者鄧桂芬翻攝
分享

昨天是世界衛生大會（ＷＨＡ）報名截止日，但我仍未收到邀請函。衛福部表示，會努力到最後一刻，若確認未受邀請，將向世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書處表達不滿，遞交抗議信是可能形式之一。

國台辦：無法參會責任在民進黨

中共國台辦發言人安峰山昨天指出，台灣無法參加世衛組織大會，原因是民進黨當局迄今仍拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，台灣參加世衛大會的政治基礎不存在，不能參會的責任完全在民進黨當局。

陸委會：中共惡意卸責 無意改善關係

陸委會表示，中共「惡意卸責」，暴露北京當局根本無意改善兩岸關係，政府對此無理行徑表達嚴正抗議。

安峰山在國台辦發出的新聞稿中重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，對台灣參與國際組織活動問題，大陸的立場是一貫的、明確的，必須按照一個中國原則處理。世界衛生組織是聯合國專門機構，理所當然應按照聯合國大會第二七五八號決議和世界衛生大會二五點一號決議確立的「一個中國」原則處理世衛大會涉台問題。

陸委會說，中國大陸以其片面設定政治主張，持續打壓阻礙我參與ＷＨＡ，罔顧台灣民眾的健康安全權益。北京當局錯誤引述聯大和ＷＨＡ決議與其所謂「一個中國原則」連結，企圖以政治理由排除台灣的參與，違反世界衛生組織憲章，也剝奪台灣人民權益。

陸委會表示，鄭重呼籲中共當局不要推卸責任、轉移焦點，切勿將政治因素凌駕在台灣人民健康安全之上；其一再傷害台灣民眾情感與權益，只會衝擊兩岸關係發展，並為自己製造的困境自縛手腳。

第七十一屆ＷＨＡ將於廿一日至廿六日在瑞士日內瓦舉行，去年是台灣八年來首次未收到邀請函，無法以觀察員身分出席，當時，衛福部長陳時中組織「世衛行動團」赴會，在周邊舉辦雙邊或多邊會談，今年將比照去年形式。

陸委會中共北京WHAWHO
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

大法官拒前瞻釋憲 朝野激戰

2018-05-07 23:41

藍揚言 原班人馬再聲請釋憲

2018-05-07 23:43

蔡總統：對等、尊重 兩岸坐下來談

2018-05-08 00:08

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

沒收到WHA邀請函 蔡英文：不要有失敗主義

2018-05-07 22:46

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

蔡英文談兩岸 重申希望對等、坐下來談

2018-05-07 21:41

總統：陳菊政治能量強 加入團隊確實很補

2018-05-07 21:16

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

違反勞基法未公布裁罰金額 勞動部允檢討

2018-05-07 17:18

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

明定彈劾總統規定 大審法擬修為憲法訴訟法

2018-05-07 15:55

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

學者看政治人物「像乩童起乩 誰都沒辦法」

2018-05-07 13:52

政治介入藝文？ 吳思瑤：我是在做文化苦工

2018-05-07 13:49

政治介入藝文？ 綠委爭曝光

2018-05-07 13:46

勇哥物語：李登輝若無私 丁守中早當北市長

2018-05-07 13:38

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14

綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外

2018-05-07 12:08

節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚

2018-05-07 11:52

政治介入藝文？ 吳思瑤澄清：我在做文化苦工

2018-05-07 11:45

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了

2018-05-07 11:11

襲警罪有必要？ 葉俊榮：法理上可行

2018-05-07 10:50

法務部放縱陳水扁趴趴走？藍委質疑是蔡英文授權

2018-05-07 10:42

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

外交部批陸：干預企業 做法蠻橫

2018-05-07 00:31

新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦

2018-05-07 00:06

不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06

翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件

2018-05-06 23:45

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39
看更多

熱門文章

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了

2018-05-07 11:11

節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚

2018-05-07 11:52

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48

奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20

民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長

2018-05-07 18:17

釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

被徵詢選北市長意願 姚文智：一直認為自己最強

2018-05-07 14:59

蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03

影／反深澳議員語出驚人 柯文哲：蓋下去三年努力白費

2018-05-07 13:26

蔡英文不爽他發言？柯P大嘆：這時代不能接受實話

2018-05-07 11:10

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

民視新聞台停播 TBC：協商會議民視沒來

2018-05-07 16:55

我最強！ 呂秀蓮：別笑 年輕人不懂

2018-05-07 14:00

總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12

綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外

2018-05-07 12:08

陪蘇貞昌露面 朱市府前副手陳伸賢讚蘇「有效率」

2018-05-07 18:03

F-5停飛？空軍：今恢復飛訓

2018-05-07 13:32

遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」

2018-05-07 12:55

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

誰選北市長民進黨今徵詢 獨派嗆：若假徵詢 割袍退黨

2018-05-07 10:54

避免重蹈覆轍 退軍9日立院集結作足「政戰整備」

2018-05-07 10:59

技術性卡釋憲 許毓仁：以後在野黨哭救無門了！

2018-05-07 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top