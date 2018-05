未收WHA邀請函 我將遞抗議信

2018-05-08 00:02 聯合報 記者許依晨、 聯合報 記者 鄧桂芬 賴錦宏 /連線報導



外交部特別製作臉書大頭貼框,標註有「台灣可以幫助所有人健康(Health For All, Taiwan Can Help.)」字眼,歡迎民眾更換大頭貼框,一起向外界發聲。 圖/記者鄧桂芬翻攝 分享 facebook

昨天是世界衛生大會(WHA)報名截止日,但我仍未收到邀請函。衛福部表示,會努力到最後一刻,若確認未受邀請,將向世界衛生組織(WHO)秘書處表達不滿,遞交抗議信是可能形式之一。

國台辦:無法參會責任在民進黨

中共國台辦發言人安峰山昨天指出,台灣無法參加世衛組織大會,原因是民進黨當局迄今仍拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」,台灣參加世衛大會的政治基礎不存在,不能參會的責任完全在民進黨當局。

陸委會:中共惡意卸責 無意改善關係

陸委會表示,中共「惡意卸責」,暴露北京當局根本無意改善兩岸關係,政府對此無理行徑表達嚴正抗議。

安峰山在國台辦發出的新聞稿中重申,世界上只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分,對台灣參與國際組織活動問題,大陸的立場是一貫的、明確的,必須按照一個中國原則處理。世界衛生組織是聯合國專門機構,理所當然應按照聯合國大會第二七五八號決議和世界衛生大會二五點一號決議確立的「一個中國」原則處理世衛大會涉台問題。

陸委會說,中國大陸以其片面設定政治主張,持續打壓阻礙我參與WHA,罔顧台灣民眾的健康安全權益。北京當局錯誤引述聯大和WHA決議與其所謂「一個中國原則」連結,企圖以政治理由排除台灣的參與,違反世界衛生組織憲章,也剝奪台灣人民權益。

陸委會表示,鄭重呼籲中共當局不要推卸責任、轉移焦點,切勿將政治因素凌駕在台灣人民健康安全之上;其一再傷害台灣民眾情感與權益,只會衝擊兩岸關係發展,並為自己製造的困境自縛手腳。

第七十一屆WHA將於廿一日至廿六日在瑞士日內瓦舉行,去年是台灣八年來首次未收到邀請函,無法以觀察員身分出席,當時,衛福部長陳時中組織「世衛行動團」赴會,在周邊舉辦雙邊或多邊會談,今年將比照去年形式。