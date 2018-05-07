大法官拒前瞻釋憲 朝野激戰

2018-05-07 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



卅八位在野黨立委認為前瞻基礎建設特別條例與預算違憲，聲請釋憲，大法官以立委高金素梅沒有參與投票、未行使職權為由，認定她無聲請資格，決定不受理。立法院司法及法制委員會昨天開會，國民黨立委質疑，大法官分不清退席抗議和投反對票，不食人間煙火；民進黨立委則認為，投票前應具體反對，才能聲請釋憲。

立法院司法委員會昨審查司法院主管相關法案，不過，大法官不受理立委提出的前瞻條例釋憲案，成為朝野爭論焦點。國民黨立委不斷詢問列席的司法院秘書長呂太郎，大法官此舉是否得當？呂太郎表示，無權建議大法官該怎麼做。

司法院秘書長呂太郎昨天在立法院備詢時，就日前大法官會議以聲請要件不足，予以駁回立委提出「前瞻基礎建設條例」釋憲案表示，根據目前大法官相關解釋，並沒有說已經不受理的案件，不能再提釋憲。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

呂太郎：沒規定不受理案不能再聲請

國民黨立委林德福詢問，如果大法官有認知錯誤，會不會重新再受理；呂太郎指出，沒規定大法官不受理的案件不能再聲請。

林德福說，高金素梅是「請假」，卻被大法官以「技術問題」剔除掉聲請權利，迴避表決也是立委行使職權的「積極行為」，何況，司法院也未調查高金的狀況。

國民黨立委吳志揚說，「不出席、退席」比出席但投反對票還要堅定，這是立法實務，包括過去民進黨、時代力量審查法案要表決時，也曾退席，大法官卻「完全沒接地氣」，顏色隨政黨變來變去。

國民黨許毓仁質疑，不受理決議與憲法保障少數精神相違背，技術性卡關，以後在野黨哭救無門，法律更不能服務政治。

民進黨立委則是看法迥異，認為立委投票前，應有具體反對才能聲請釋憲，若都沒有，怎麼能事後主張自己反對議案。像立委段宜康就說，退席抗議代表不行使職權，沒人知道當事人的意思。

民進黨團總召柯建銘說，政權移轉後，國民黨淪為少數，不認帳的全都說違憲，包括前瞻、年金改革、不當黨產條例等。