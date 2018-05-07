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總統：兩岸在遙遠角落猜對方意圖很危險

2018-05-07 22:53中央社 台北7日電

總統蔡英文接受電視專訪時表示，若兩岸不接觸、不坐下來談，只在遙遠的角落裡猜對方的意圖，是很危險的事情。她希望兩岸在對等、相互尊重、不設政治前提的情況下坐下來談。

蔡總統接受台視新聞專訪，今天晚間播出專訪內容。談及兩岸關係，總統表示，從2016年就任以來，她的政策很明確，維持兩岸關係的穩定是最優先的，所以她採取的就是一個穩定、而且不挑釁、希望有一個好的溝通的兩岸政策。

對於北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅近日在板門店見面，蔡總統說，大家在電視上大概都可以看到這兩位領導人見面的時候，一位稱對方是總統先生，另外一個稱對方是委員長，換句話說，他們是相互能夠尊重對方，是一個對等的一個見面。

總統認為，任何處理問題的第一個點就是要相互尊重，「承認對方跟我是對等的」，在這種前提之下，才有進一步的空間。兩韓的第一步，大家看得很清楚，就是相互尊重，在對等的情境下，產生了走向和平的可能性。

蔡總統說，同樣的道理，對台灣來講，也希望看到一個相互尊重、對等且不設政治前提的一個開始，只要能夠開始，有很多的想法上的不同、意見上的不同、體制上的不同或者感受上的不同，大家都可以坐下來講，這是和平的開始。

蔡總統說，如果兩岸不接觸、不坐下來談，「只是在遙遠的，就是在遙遠的角落裡面，去猜對方的意圖，那真的是很危險的事情。」

蔡總統指出，近來有一些在亞太區域發展的事件，尤其跟台灣有關的，她看到了很多中國大陸方面所做的解讀，都不盡然是正面的，很多的時候是負面的解讀，這對雙方的關係來講並不好，中國大陸的解讀產生了誤解或者誤判，對雙方關係的穩定，確實是一個很大的挑戰。

蔡總統說，她希望是在對等、相互尊重、不設政治前提的情況，兩岸坐下來談，把這些誤解化除，就不會有誤判，也不會產生大家很擔心的衝突。

文在寅板門店
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