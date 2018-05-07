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總統：脫離低薪且不造成通膨 政府最大挑戰

2018-05-07 22:40中央社 台北7日電

蔡總統談到解決低薪問題表示，慢慢脫離低薪，同時也不會造成過度的通貨膨脹、吃掉薪資...
蔡總統談到解決低薪問題表示，慢慢脫離低薪，同時也不會造成過度的通貨膨脹、吃掉薪資成長，是政府最大挑戰。圖／聯合報系資料照片
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總統蔡英文今天表示，脫離低薪同時不會造成過度的通貨膨脹，是政府最大挑戰；她鼓勵大家多元理財，希望每一個人的收入，有一定比例來自資本市場收入，一部分的比例來自薪資

蔡總統接受台視新聞專訪，談到解決低薪問題表示，其實有多層的想法；慢慢脫離低薪，同時也不會造成過度的通貨膨脹、吃掉薪資成長，是政府最大挑戰。

總統說，現在看起來，台灣薪資不算是前幾名，在中間，但物價其實也算是在中間，整個看起來，是一個平衡的狀態，希望在這個平衡狀態持續一直往前走。

蔡總統表示，政府推動稅改時，也鼓勵大家要多元理財，因為如果錢老是放在銀行，沒有風險的理財，就是低報酬。政府會持續強化資本市場，且希望資本市場裡面的一些企業或機構，能夠推出更好的理財商品，幫助全民理財，讓民眾在資本市場裡面所能得到的報酬可以增加，而不只是放在銀行生利息。

蔡總統說，從另外一個角度來看，政府持續推動五加二，要讓就業品質變好，然後走向高薪，但這個畢竟還是需要一段時間。

蔡總統談到把國機國造交給中科院與漢翔時表示，中科院一次就引進2000名工程師，因為國家走向高層次產業的時候，就需要高層次的人才，教育機構與職業的訓練機構，就要隨著國家的需求，創造出這些人才。

主持人詢及，總統就職周年將屆，是否有推出一些有感政策？蔡總統表示，有利的政策水到渠成，就會出來。近來她比較專注的還是金融市場，且希望資本市場能夠加深加寬，金融機構推出來的產品更好、更吸引社會大眾一起來做理財或投資，這也對解決低薪有幫助。

資本市場薪資中科院
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