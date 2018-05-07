翻轉代工製造 總統：用內需培養下世代產業

2018-05-07 22:01 中央社 台北7日電



總統蔡英文。聯合報系記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

總統蔡英文今天表示，挑選五加二產業的標準是考量未來性、有系統性的整合，最重要的是可以跟國際連結，用內需把下一個世代產業做起來，變成下一個世代台灣的出口主力。

蔡總統在晚間播出的台視專訪談到「五加二」產業創新計畫的挑選標準，她表示，五加二產業不是平地而起、從無到有，而是本來就存在一些發展得不錯的產業，再一次整合、讓它升級。

總統說，挑的時候，就是挑它的未來性、可以跟未來的發展趨勢連結，例如物聯網（IoT）就是未來的趨勢，再加上人工智慧（AIoT），就是未來最具挑戰性的產業。

蔡總統表示，把資通訊產業的能量，再加上創新跟創意，在每一個生活的角落裡面，都有物聯網應用的可能。未來的生活或者產業生產行銷等的型態，都跟物聯網有關。

蔡總統表示，其他的產業也是如此，機械產業現在變成智慧機械產業，同時也是國防產業很重要的基石；我們這種特殊、政治情勢底下的一個國家，「國防的自主確實很重要，這就變成我們國家的內需最重要的來源。」

蔡總統說，五加二挑它的未來性，且挑的不只是零組件的製造或者只是一個機器的製造，也是一個系統性的建構。

「翻轉台灣，內需成下一世代出口主力」，蔡總統說，因為台灣現在的出口，還是一個代工製造的模式，現在要做一個轉折，用內需把下一個世代的產業做起來，然後變成下一個世代出口的主力。

蔡總統說，經濟治理上的幾個層次，基礎建設是最下面一層，然後再加上五加二的產業計畫，再把它堆疊起來，就變成整個經濟改革最重要的建構。