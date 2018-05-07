蔡英文談兩岸 重申希望對等、坐下來談

2018-05-07 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統接受電視專訪，從兩韓「文金會」談到兩岸議題。她重申，希望在對等、相互尊重、不設政治前提的情況下「坐下來談」，把這些誤解化除，就不會有誤判，也不會有大家很擔心的衝突產生。

蔡總統說，從2016年就任以來，政策很明確，維持兩岸關係的穩定、不挑釁是最優先。從兩韓領導人文在寅、金正恩日前會面的情況來說，兩位領導人見面的時候，一位稱對方是總統先生，一位稱對方是委員長，換句話說，「他們相互能夠尊重對方，是一個對等的見面。」

蔡總統說，任何的問題的處理的第一個點，就是要相互尊重，承認對方跟我是對等的，在這種前提之下，才有進一步的空間，兩韓的第一步，就是相互尊重，在一個對等的情境底下，去產生了一個走向和平的可能性。

蔡總統也表示，同樣的道理，對台灣來講，我方也希望看到一個相互尊重、對等，而且不設政治前提的一個開始，只要能夠開始，包括意見上的不同、體制上的不同或感受上的不同，都可以來大家坐下來講，那這是和平的開始。

蔡總統認為，如果不接觸、不坐下來談，彼此只是在遙遠的角落裡面去猜對方的意圖，那真的是很危險的事情。近來有一些地區發展的事件，尤其和台灣有關的事件，中國大陸方面做的解讀都不盡然正面，很多的時候都是負面解讀，這對雙方的關係來講並不好。她也認為，這樣的解讀產生了誤解或者誤判，對雙方關係的穩定，確實是一個很大的挑戰。