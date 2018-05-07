總統：陳菊政治能量強 加入團隊確實很補

2018-05-07 21:16 中央社 台北7日電



蔡英文接受電視專訪時表示，總統府祕書長陳菊是一個有強大政治能量的人，陳菊加入執政團隊後「確實很補」。聯合報系記者林河名／攝影 分享 facebook

總統蔡英文接受電視專訪時表示，總統府祕書長陳菊是一個有強大政治能量的人，陳菊加入執政團隊後「確實很補」；在行政院長賴清德跟陳菊加入團隊以後，政治面開始強化起來。

蔡總統接受台視新聞專訪，今天晚間播出部分專訪內容。談及上任以來推動很多改革，蔡總統表示，在很多民選的、尤其是有連任制度的總統邏輯中，困難的、會得罪人的事情，第二任再說，第一任就持盈保泰，讓連任可以順利進行，其實這樣子對台灣並不是最好的一個政治選擇。

蔡總統認為，很多的總統到了第2任，其實政治能量已經開始消退了，那個時候再進行重大的改革，其實政治能量是不足的，所以總統必須要做一個選擇，如果著眼點不是在於連任，而是在於這個國家是不是可以永續，這才是政府真正要去做的。

蔡總統進一步解釋，這個政治能量很多人都以為是總統的政治能量，但是她更相信是一個整個團隊的政治能量，當然總統的政治能量是最大的，很多的社會大眾會聚焦在總統一個人的身上，但是她更注重的是整個團隊的政治能量。

總統說，在執政早期消耗的確實是總統的政治能量，所以她在過去執政兩年內，隨時注意補充政治能量，把新的成員帶進這個執政團隊，讓這個執政的團隊本身就有這個政治能量，有些部會首長可以帶進政治能量，甚至於行政院長賴清德也有他自己的能量來支撐這個行政團隊所需要的政治能量。

總統說，最近她很高興陳菊也加進來了，陳菊是一個有強大政治能量的人，主持人追問：「所以總統也覺得很補這樣？」總統笑著表示：「你說很補是嗎？確實很補，不曉得菊姐聽到這個，會有什麼感覺？」

蔡總統表示，總統的事情確實很多，如果總統花心思在很多改革的事物上，其實是沒有時間出力在很多政治性的事物，如果要找一個跟總統政治能量相近、而且有政治的份量去處理政治問題的人的時候，第一個想到的當然是「如果菊姐可以來那是多好的事情」。

總統說，所以陳菊進來之後，以前政府團隊很多沒有辦法分身分神去處理的事情，現在陳菊都可以替大家來處理，所以從執政的政治面來看，在賴清德跟陳菊加入這個團隊以後，政治面開始強化起來。