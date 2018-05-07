蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



總統蔡英文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

稅改方案今年起適用，提高四項扣除額後，民眾可支配所得增加388億元。對此蔡英文總統接受「台視」專訪時表示，「明年才能申報，可是今年就可以花錢了。」蔡總統也說，請觀眾們特別注意，雖然是明年才報稅，可是報的是今年的支出，「所以今年就開始花錢了。」

蔡總統表示，推動稅改除了調整稅務結構，還有一個重大的意義是財務必須重新整理，稅改的目的就是讓中低收入者降低稅賦，另一方面，消費能力就增加了。從另外一個角度來看，因為對投資股市的稅賦做調整，希望養成國民習慣，錢不只放在銀行裡生利息，理財有很多的方法，股市其實是一個可以考慮的地方，做為理財的一個方式，鼓勵民眾更有創意、更多元的理財。

蔡總統說，稅改確實是有目的的，也就是「你現在有的錢，我讓你消費能力更高，因為降低稅賦，也讓你投資理財的管道更多一點。」她也說，雖然很多人還是覺得薪資還是稍微低一點，等到整個經濟改革的工程完成以後，這種高所得、品質好的就業機會再一次大量出現的時候，整體的經濟所得會一起增加。在這個達成目標之前，先讓消費能力增加，理財效應更好，稅改其實也是整體施政中間的一環，跟內需有關，跟可支配所得有關，跟人民的幸福感也有關，「政府的施政，人民是可以感受得到的。」