促轉人事權8日立院攻防 綠甲動備戰藍不願背書

2018-05-07 20:31 中央社 台北7日綜合報導



立法院院會明天進行促進轉型正義委員會人事同意權的行使，國民黨團目前傾向不願為促轉會人事背書，時代力量黨團採取開放投票，民進黨團發布甲動一致支持所有的促轉會人事同意權。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，黨團目前傾向，不願意為假轉型正義為名，卻將造成社會撕裂之實的促轉會人事背書。

李彥秀說，國際轉型正義中心認為，各國在處理和解問題時，一定要專注在公民信任（civic trust）的建立。她說，但是這次促轉會人選無法建立這樣的信任，擔憂在缺乏公民信任的前提下，促轉會就只是淪為執政黨清算打手，對於國家的發展沒有幫助，所以國民黨團拒絕為這樣的促轉會人事背書。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純今天表示，民進黨團明天發布甲動，一致支持所有的促轉會人事同意權。

在法案的部分，何欣純說，明天也請立法院長蘇嘉全召集協商，希望把「海關進口稅則部分稅則修正草案」等比較沒有爭議的法案，能夠在下午順利三讀。

何欣純表示，至於「資通安全管理法草案」等有爭議的法案部分，還會再做討論，不見得明天就處理，一切視明天的協商狀況來決定。

時代力量立法院黨團總召徐永明接受中央社記者訪問時表示，明天院會進行促轉會人事同意權行使，黨團採取開放投票態度，由黨籍立委各自根據促轉會委員之前在委員會的詢答及回應黨團所提「促轉委員被提名人15問」問卷情形，做為投票判斷依據。

被問到黨籍立委的個別投票意向，徐永明說，立委彼此之間不會對此互相討論。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，親民黨團明天上午將舉行黨團會議，針對促轉會人事同意權行使，會在會議中做最後的決定。

日前親民黨有提問卷，請促轉會委員被提名人作答，但李鴻鈞說，目前尚未收到任何答覆。

促進轉型正義條例規定，促轉會置委員9人，由行政院長提名經立法院同意後任命之。行政院長提名時，應指定一人為主委，一人為副主委。主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。

行政院先前公布的促轉會9名委員名單，分別為前監察委員黃煌雄擔任促轉會主委、陸委會副主委張天欽為副主委；3名專任委員為東華大學華文學系副教授楊翠、前民間真相與和解促進會執行長葉虹靈，以及中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁。

4名兼任委員為長老教會總會助理總幹事高天惠牧師、民間司法改革基金會常務執行委員尤伯祥、中央研究院台灣史研究所所長許雪姬，及兼任不當黨產處理委員會委員的台灣大學歷史系教授花亦芬。