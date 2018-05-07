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嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

違反勞基法未公布裁罰金額 勞動部允檢討

2018-05-07 17:18中央社 台北7日電

勞動部長許銘春。聯合報系記者黃義書／攝影
勞動部長許銘春。聯合報系記者黃義書／攝影
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目前勞動部官網上的違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統並未有裁罰金額，對此，勞動部長許銘春今天允諾將會了解後進行檢討。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部就「現階段勞動檢查作為與成果3K(辛苦、污穢、危險)產業勞工之勞動權益保障與職業安全改善」進行專題報告，並備質詢。

時代力量立委黃國昌質詢時表示，日前國道員警殉職案的景山交通集團是違規累犯，過去超時駕駛勞檢也裁罰新台幣3萬元，等到有人殉職才重罰300萬元。

許銘春表示，的確裁處金額太低，而事件發生後已經要求加強勞檢。

黃國昌則繼續質疑，目前勞動部官網上的違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統仍未有裁罰金額，是否因為裁罰金額都過於偏低，在「縱容無良雇主？」

許銘春則回應，有跟法務專家討論，認為勞動基準法的規定，僅授權公布名稱、違法內容等，並未載明可公布裁罰金額，但可研議公布。

黃國昌說，勞動部都說勞檢的頻率符合國際標準，但問題就在罰出來的金額太低，根本是笑話，業者罰不怕也不怕罰，一而再再而三的違規，最後的結果就是一條又一條的人命。

許銘春說，過去的研議她沒有參與，但認為黃國昌講得有道理，這部分會瞭解當初的背景跟檢討。

勞動部許銘春黃國昌
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