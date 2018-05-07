WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



今天是世界衛生大會（WHA）報名截止日，但我國仍未收到邀請函。不過，瑞士日內瓦時間晚台灣6小時，衛福部表示，會努力到最後一刻，確認沒受到邀請，將會向世界衛生組織（WHO）秘書處表達不滿，遞交抗議信會是可能形式之一。

第71屆WHA將於21日至26日在瑞士日內瓦舉行，去年是台灣8年來首次未收到邀請函，無法以觀察員身分出席WHA，當時衛福部長陳時中仍組織「世衛行動團」赴會，在周邊舉辦雙邊或多邊會談，今年也將比照去年形式出團。

衛福部國合組技監許明暉表示，WHA今年主軸議題為「全民健康覆蓋（UHC）」，其口號就是「所有人健康（Health For All）」。世衛行動團的口號也確定了，就是「台灣可以幫助所有人健康（Health For All, Taiwan Can Help.）」。

許明暉強調，如果WHO的野心是全球70億人口都能健康，為什麼WHO要獨漏台灣2300萬人的健康？台灣爭取參與世界衛生組織，既是義務也是權利，盼全球都能了解台灣訴求。

除了可能向世衛秘書處遞交抗議信，外交部也在請友好國家和友邦，在大會會議中發言力挺台灣，同時提案要求台灣以觀察員身分參與WHA，另也安排國外媒體刊載台灣爭取參與WHA的議題。

衛福部臉書小編去年用簡單易懂的方式，向民眾說明台灣參與WHA的重要性，也跟隨世衛行動團赴日內瓦，以臉書直播或發布懶人包方式，向民眾說明世衛行動團在WHA周邊的工作情形，發揮不少影響力，衛福部今年決定再次重用。