WHA確定沒邀請函 衛福部:會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



今天是世界衛生大會(WHA)報名截止日,但我國仍未收到邀請函。不過,瑞士日內瓦時間晚台灣6小時,衛福部表示,會努力到最後一刻,確認沒受到邀請,將會向世界衛生組織(WHO)秘書處表達不滿,遞交抗議信會是可能形式之一。

第71屆WHA將於21日至26日在瑞士日內瓦舉行,去年是台灣8年來首次未收到邀請函,無法以觀察員身分出席WHA,當時衛福部長陳時中仍組織「世衛行動團」赴會,在周邊舉辦雙邊或多邊會談,今年也將比照去年形式出團。

衛福部國合組技監許明暉表示,WHA今年主軸議題為「全民健康覆蓋(UHC)」,其口號就是「所有人健康(Health For All)」。世衛行動團的口號也確定了,就是「台灣可以幫助所有人健康(Health For All, Taiwan Can Help.)」。

許明暉強調,如果WHO的野心是全球70億人口都能健康,為什麼WHO要獨漏台灣2300萬人的健康?台灣爭取參與世界衛生組織,既是義務也是權利,盼全球都能了解台灣訴求。

除了可能向世衛秘書處遞交抗議信,外交部也在請友好國家和友邦,在大會會議中發言力挺台灣,同時提案要求台灣以觀察員身分參與WHA,另也安排國外媒體刊載台灣爭取參與WHA的議題。

衛福部臉書小編去年用簡單易懂的方式,向民眾說明台灣參與WHA的重要性,也跟隨世衛行動團赴日內瓦,以臉書直播或發布懶人包方式,向民眾說明世衛行動團在WHA周邊的工作情形,發揮不少影響力,衛福部今年決定再次重用。