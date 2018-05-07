明定彈劾總統規定 大審法擬修為憲法訴訟法

2018-05-07 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



憲法增修條文賦予大法官彈劾總統、副總統，但從2005年6月10日迄今，相關審理程序都沒明定，司法院提「司法院大法官審理案件法修正草案」，盼修為「憲法訴訟法」，立院司法及法制委員會下午宣讀提案條文，將進行討論。

司法院曾召開11次研修會議，並舉辦公聽會徵集學者、專家意見，參酌國內外相關立法例，擬將大審法修正「憲法訴訟法」，規範大法官審理案件的程序。

司法院表示，2005年6月10日修正公布的憲法增修條文增訂司法院大法官組成憲法法庭，審理總統、副總統的彈劾事項，但相關審理程序至今不明，有必要儘速完備法律規定。而憲法具保障人民基本權最高效力的功能，國家權力行使包含立法權、行政權及司法權都應符合憲法意旨，並為憲法審查制度所及，現制大法官憲法審查的標的，只限於聲請人聲請釋憲原因案件所適用的抽象法規範，未及於法院的裁判，對於法院確定終局裁判在解釋及適用法律時，誤認或忽略了基本權重要意義，形成人權保障闕漏。

目前解釋憲法案件的評決門檻規定很高，須有大法官現有總額三分之二出席，及出席人三分之二同意。這造成即使有過半數的大法官認為違憲，仍不能宣告法律違憲；而宣告法律違憲必須達到出席大法官三分之二同意的高門檻，全體大法官遇案往往須花費冗長時間討論、妥協讓步，也影響解釋作成、結案。司法院希望能降低評決門檻。

在「裁判憲法審查」制度部分，草案認為大法官憲法審查範圍應擴及於法院確定的終局裁判，而選案標準應具憲法重要性，裁判憲法審查制度建立後，不溯及既往。

而在總統、副總統彈劾案件的審理規定部分，草案建議採相對高密度規範、必要言詞辯論，且應有四分之三的大法官出席參與，並經三分之二以上同意。