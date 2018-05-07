政治介入藝文？ 吳思瑤：我是在做文化苦工

2018-05-07 13:49 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ╱台北報導



立委吳思瑤。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

立委吳思瑤遭指政治介入藝文，吳思瑤對此回應表示，這件事情的本質被嚴重誤解，並非文化為政治所利用，反而是政治人物用心、無私、勇敢地為文化服務，「我是在做文化苦工」。

吳思瑤指出，戲曲中心就設在北投和士林的交界處，因此她大力支持該計畫，她扮演的是「文化苦工」的角色，協助文化部串連和推廣，她更自費印製文宣，協助推廣。