政治介入藝文？ 綠委爭曝光

2018-05-07 13:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ╱台北報導



傳藝中心重塑民間劇場 超過6成在吳思瑤選區演出 不少立委鳴不平

藝文影視也被拿來拚政績。繼民進黨立委陳亭妃年初客串民視戲劇《幸福來了》惹議，致民視違反《廣電法》置入規定遭罰35萬元；傳藝中心主辦的「開枝散葉計畫」中「重塑民間劇場」系列，全台僅16場演出，就有超過六成10場在立委吳思瑤的選區北市北投，也引發外界質疑政治介入。

吳思瑤近來製作宣傳海報，指她爭取文化部國立傳統藝術中心「重塑民間劇場計畫」，結合「北投關渡宮五角頭媽祖文化季」，海報上詳列在她的選區北投演出的10場。據悉，不少立委非常不平，紛紛要求相關演出也應到他們選區，好擺上自己照片拚政績。

自製海報只有她臉孔

立委吳思瑤製作宣傳傳統藝術中心「開枝散葉重塑民間劇場計畫」海報，海報上沒有任何演出藝人照片，只有吳思瑤臉孔的漫畫人物。 讀者／提供 分享 facebook

傳藝中心主任吳榮順說，吳思瑤在過程中確有幫忙，不過後來她自行印製的海報、傳單出爐，讓他也很驚訝。該海報上沒任何藝人照片，只有搭配吳思瑤臉孔的漫畫人物，上寫「立委吳思瑤爭取文化部開枝散業重塑民間劇場計畫，結合北投關渡宮五角頭媽祖文化季，連續10場精彩民俗表演節目前進北投各宮廟巡演，讓北投媽祖文化祭更添台灣藝術特色」。

宮廟仍沒出搭台費

吳榮順表示，一回他在立法院報告時，有立委問及相關預算，吳思瑤因是教育及文化委員會召集委員，吳的助理請戲曲中心向她報告，了解後表示可幫戲曲中心約關渡宮等宮廟協調。後來吳思瑤幫忙主持協調會，不過原本規畫由宮廟出的搭台等費用，最後仍由戲曲中心吸收。

無獨有偶，桃園文化局主辦的「桃園藝術巡演」，昨天由唐美雲歌仔戲團開場演出，也被網友轟桃園市長鄭文燦把現場當競選場子狂講桃園新政，花了五分鐘畫「桃園捷運路網」大餅，把藝術團隊晾在後台，現場宮廟董事稍後致詞時都忍不住說「看戲比較重要」。