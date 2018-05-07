北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市果菜批發市場今年春節休市5日，緊接著初九「天公生」又連休3天，2月27日開市雖延長交易，仍有近3千噸到貨量無法消化拍賣。北農買下其中9.12公噸殘貨，轉送社福團體，但議員王欣儀發現，逾7成蔬菜送回總經理吳音寧家鄉的團體，也就是溪洲溪的水尾社區發展協會，質疑總經理怎麼可以公器私用，私相收受。

對此，台北市長柯文哲今在議會備詢時也感到詫異，直言自己是第一次聽到這件事情，會先給吳音寧說明理由，看看是在搞什麼，如果不對就罵一頓。

不過台北市議員徐弘庭質疑，吳音寧看不懂財報，是笨，笨可以解決，但如今又把七千多公斤的蔬菜送給溪州鄉的表格，這就是壞，一個又笨又壞的總經理，為什麼還要袒護她，這難道就是柯文哲的台灣價值嗎。

北市副市長陳景峻則強調，市長沒有放任，市長也曾要求自己對於北農總經理制度問題好好研究、好好處理。

徐弘庭強調，市府應該要提案撤換吳音寧，並揚言如果吳音寧不下台，自己到年底投票前的選舉看板，將掛出「吳音寧不倒，柯文哲不會好」，因為柯文哲如果不斬斷和民進黨的關係，就表示你心中還有勝負。