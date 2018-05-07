勇哥物語：李登輝若無私 丁守中早當北市長

2018-05-07 13:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 許家瑜 ／台北報導



保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁今天在臉書粉絲頁「新勇哥物語」分析台北市長選情。他表示，24年前台北市首度市長民選，前總統李登輝如果能夠大公無私，推派丁守中參戰，而非愛將黃大洲，他相信應該是丁守中當選。年齡原本是丁守中的罩門，但民進黨提名蘇貞昌參選新北市長後，就不再是問題。

陳水扁說，24年前舉行台北市升格為院轄市後，首度市長民選，當時丁守中的民調支持度並不差，與趙少康互有領先，甚至不輸給當時台北市長黃大洲。廉能法治促進會公布台北市長選舉調查報告指出，支持度最高的是阿扁26.5%，趙少康第二23.2%，丁守中、黃大洲、謝長廷則依序並列在後。丁守中在中華民國民意測驗協會的民調報告，支持率更是超越趙少康。

陳水扁認為，依照相關的民調結果，李登輝當年如果能夠大公無私，提名的是丁守中，而非黃大洲，趙少康不一定會出來，24年前的台北市長應該是丁守中當選，台灣政治史都要改寫。

陳水扁的分析，並不完全正確，因為他忽略了當時剛剛成立的新黨，第一次投入地方選舉，提名許多新人參選台北市議員，需要趙少康拉抬選情，新黨當年議員選舉亮眼，國民黨立委費鴻泰、台北市副市長鄧家基、前親民黨立委許淵國、龐建國等都是在趙少康拉抬選情下當選，開始步入政壇。

陳水扁分析，2014年選舉若是丁柯之爭，鹿死誰手尚未可知，但至少不會有柯文哲旋風，也不會發生國民黨在2014年選舉輸掉13個縣市，2016年總統與立委二合一選舉重大挫敗情況。

丁守中是否可能在北市勝選？陳水扁表示，什麼都有可能，原本年紀是他的罩門，但民進黨提名蘇貞昌後，就不再是問題。民進黨不是沒有機會贏得年底首都市長，前提是要提名重量級強棒出擊，同時扮演2018地方大選領頭羊角色，新北市長候選人蘇貞昌，將是最大獲利者。