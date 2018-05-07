馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



前總統馬英九卸任前聲勢陷入低檔，然而近幾個月來馬英九人氣似乎逐漸回溫。香港英文報南華早報今天以全版報導分析馬英九聲勢回溫現象。這篇報導的標題即為「他回來了」，文章表示，馬英九正在重建他的知名度，他的台灣總統任期可能會再次出現嗎？

報導以馬英九到花蓮觀光造成轟動破題，內容表示，今年2月初，花蓮發生6.4級地震，造成重大傷亡，觀光損失慘重，災後，馬英九二度前往花蓮觀光參訪，所到之處，都被支持者熱情包圍，排成長長隊伍等待與他握手或拍照，還有民眾稱馬英九為花蓮帶了生意。

報導說，馬英九擔任總統的第二任期內，他的人氣一度下降到僅有的9％的支持率。突然之間，勸進馬英九參加2020年總統選舉的聲音越來越響亮，馬英九似乎重新獲得了人氣。

報導也引述聯合報專欄作者的說法，指出馬英九的人氣激增反映了一種政治懷舊情緒，也正是公眾對蔡政府感到失望，因此他們開始記起有關馬政府的好事。

報導稱，兩岸關係在馬英九在2008年至2016年執政期間急劇改善，並因此大幅增加兩岸業務，即使這也導致民眾批評馬過度依賴大陸，相比之下，蔡政府報告的2017年GDP增​​長率為2.86％，遠高於預期。但自從蔡英文出任總統以來，包括旅遊在內的很多行業都感嘆有許多商業損失，因為蔡政府拒絕接受北京方面堅持的「一個中國」原則作為兩岸持續談判和交流的政治基礎。

報導說，自2016年蔡英文上台以來，台灣失去了三個邦交國，包括聖多美普林西比、巴拿馬以及多明尼加，這些國家都轉而向北京。

報導指出，除旅遊業陸客數量急劇下降外，報導說，低薪問題也是年輕人非常不滿的。一些曾經譴責國民黨和馬政府過於接近北京的人已經開始向西走，也讓蔡政府非常擔心人才流失問題。此外，還有軍人年改等問題也正困擾著蔡政府。

報導稱，馬英九現在似乎是國民黨唯一的希望，因為沒有其他人比他受歡迎，並足以挑戰民進黨，因為國民黨現在的整體形像處於歷史最低水平。民進黨的前副總統呂秀蓮在2月時也表示，她相信馬英九渴望代表國民黨參加2020年的競選。一位接近馬的前政府官員則稱，這樣的公眾討論其實是向民進黨施加壓力的測試球。