被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



資深媒體人周玉蔻昨天在鄭弘儀主持的政論節目《鄭知道了》，質疑台北市議員高嘉瑜「關說」台北市政，並強調「民進黨若不禮讓柯文哲，高嘉瑜就該退出民進黨」。高嘉瑜則落淚否認周玉蔻指控，也獲得大批網友力挺，批評周玉蔻「變色龍怎麼好意思叫人家退出」、「她退不退那是她自由，照你這樣說，家長總會長支持柯也要退黨」。