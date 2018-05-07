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蔡英文不爽他發言？柯P大嘆：這時代不能接受實話

2018-05-07 11:10聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲今赴議會專案報告，被問到「小英不開心」，柯文哲說大嘆，算了算了，這...
台北市長柯文哲今赴議會專案報告，被問到「小英不開心」，柯文哲說大嘆，算了算了，這個時代不能接受實話，就回歸市政、回歸市政。記者邱瓊玉／攝影
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年底台北市長選舉，民進黨是否要繼續禮讓台北市長柯文哲備受外界關注，如今傳出身兼民進黨主席的蔡英文總統近來對柯文哲的發言「非常不爽」，尤其是近期的「管中閔案」，讓她深感柯文哲與民進黨「不同心」，因此傾向自提人選。

柯文哲今天上午赴市議會進行專案報告時，「蔡英文不爽柯文哲」，也成為市議員備詢焦點之一。對於蔡英文不爽自己的發言，柯文哲表示，每個人都有每個人想法，自己只是想到就講清楚，是比較誠實，要掩飾很難，該怎麼講就怎麼講。

柯文哲強調，外面事情無法改變，每天做好自己的事情就好了。

台北市議員秦慧珠質疑，感覺今天好像心情不太好，聲音很低沉。柯文哲則說，因為肌腱發炎，腳在痛啦，而且自己心情每天都一樣不好，重來沒有比較好過，人生苦海。

秦慧珠追問，為什麼是「苦海」？柯文哲則說，算了算了，這個時代不能接受實話，就回歸市政、回歸市政。

柯文哲說，自己是一定會認真選連任，今天還是一樣七點半上班，討論很多事情，都是市政相關的，這就很努力，不然怎麼辦。

對於近來講話頻頻得罪民進黨，例如批評「管中閔案」是白癡，是否感到後悔？柯文哲說，台大校長何時會出來，這才是問題，事情又沒有解決，不會後悔自己的發言，講了就講了，講了也不能收回。

至於「白癡」是誰？柯文哲說，我也不曉得，所以才有一個「問號」，台大還是要有校長，這樣子拖不是辦法，這樣子等於一年不會有校長，外科醫生是看結果，我還是台大現任教授，現在台大沒有校長，怎麼辦。

對於「小英不開心」，柯文哲說，自己態度是這樣子，該怎麼講就怎麼講，市政優先。

是否不怕民進黨？不怕蔡英文？柯文哲則是笑說「我還是很怕啦」，該子麼做就怎麼做。

是否有和蔡英文當面溝通過？柯文哲說，講話不應該是一方面出來講，總之沒有不歡而散，也沒有討論(禮讓)。

對於選對會深夜密會，柯文哲說，就是交換一下意見，他們壓力很大，問我有什麼想法，啊我就沒有想法，可以合作是最好啊。

柯文哲民進黨蔡英文2018台北市選舉
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