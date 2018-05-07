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深澳電廠「替代方案」不見了！王鴻薇諷柯P：好機靈

2018-05-07 11:09聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲說，自己一向很誠實，深澳電廠只要一蓋下去，過去努力就全部回不來，這...
台北市長柯文哲說，自己一向很誠實，深澳電廠只要一蓋下去，過去努力就全部回不來，這我很清楚。記者邱瓊玉／攝影
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深澳燃煤電廠爭議不斷，台北市長柯文哲今赴議會進行專案報告，不料市府上周送到議會的報告中提到，建議台電提替代方案，不料柯文哲今報告時，卻對「替代方案」隻字未提，僅說台電應該要講清楚。對於北市府態度「改變」，遭藍營議員質疑是因為民進黨近來正在討論禮讓與否，才讓柯文哲的態度龜縮。

對此，柯文哲強調，自己講過很多遍，專業問題專業解決，燃煤和天然氣價錢差多少，要講清楚，常常政府不可信，像是自己就搞不清楚核一、核二是不是要照原訂計畫退役，核四是不是不蓋了。

藍營議員追問，是否不敢講你反對燃煤發電廠？柯文哲說，自己一向很誠實，深澳電廠只要一蓋下去，過去努力就全部回不來，這點他很清楚，但他不清楚供應的電量多少，環評報告中對於健康風險評估沒有數據，因為一定有傷害，但他搞不清楚，這個就是要討論。

不過台北市議員王鴻薇質疑，柯文哲現在很怕民進黨，很怕總統兼黨主席蔡英文不禮讓，所以對深澳電廠的決策反應充滿了政治選票權謀，本來很開心市府報告中提到要求台電要提替代方案，不過由於這幾天選對會禮讓與否的討論是關鍵，今天的報告中「替代方案」的字眼反而不見了。

王鴻薇諷刺，柯文哲真是「尚書大人，好機靈」，擔心得罪民進黨，擔心得罪蔡英文，專業問題專業解決反而不見了。

王鴻薇強調，市民健康不是柯文的籌碼，儘管知道柯文哲很擔心民進黨不禮讓，但柯文哲不應該只是捍衛選票利益，也要捍衛市民利益。

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