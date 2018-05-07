親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合
合康雲極

台灣「薪情」差？ 年收不到百萬竟贏9成上班族

政治人亂入藝文？ 吳思瑤漫畫人物登上媽祖文化季文宣

2018-05-07 11:05聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

繼日前民進黨立委陳亭妃年初「亂入」民視戲劇幸福來了，導致民視被違反廣電法置入規定罰35萬元，立委吳思瑤也在宣傳文化部國立傳統藝術中心「開枝散葉重塑民間劇場計畫」的海報上，搭配吳思瑤臉孔的漫畫人物，上寫「立委吳思瑤爭取文化部開枝散業重塑民間劇場計畫，稱她爭取該計畫結合「北投關渡宮五角頭媽祖文化季」，讓相關演出多達10場等政績宣導。

立委吳思瑤臉孔的漫畫人物，置入「北投關渡宮五角頭媽祖文化季」政績宣導。記者許正宏...
立委吳思瑤臉孔的漫畫人物，置入「北投關渡宮五角頭媽祖文化季」政績宣導。記者許正宏／攝影
分享

吳思瑤
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06

法務部放縱陳水扁趴趴走？藍委質疑是蔡英文授權

2018-05-07 10:42

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授: 要落跑了

2018-05-07 11:11

襲警罪有必要？ 葉俊榮：法理上可行

2018-05-07 10:50

外交部批陸：干預企業 做法蠻橫

2018-05-07 00:31

新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦

2018-05-07 00:06

WHA報名7日截止 台灣尚未收到邀請函

2018-05-06 22:41

台中社會住宅入厝 正副總統先後來打卡

2018-05-06 14:08

中國干預國際企業營運 外交部籲各國拒無理要求

2018-05-06 12:47

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 外交部：捍衛民主自由

2018-05-06 12:25

中市共好社宅入厝 副總統：不輸新加坡

2018-05-06 12:24

白宮重批中國要美航空業更名台灣 總統府感謝

2018-05-06 11:58

違反公投法意旨？中選會要反核食公投補資料供「審查」

2018-05-06 11:21

TBC：約民視7日商談 盼快達成共識

2018-05-06 11:05

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 總統府這樣回應

2018-05-06 11:01

縣市職務列等調整案 試院全院審查會通過

2018-05-06 10:56

台東活水湖長泳嘉年華 馬英九參加力挺

2018-05-06 10:42

總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39
看更多

熱門文章

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

深澳電廠惡化北市空品 北市府表態了

2018-05-06 19:21

儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚

2018-05-06 23:58

翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件

2018-05-06 23:45

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25

「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵

2018-05-06 13:34

F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓

2018-05-06 23:57

蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮

2018-05-06 21:25

軍改審查將進入深水區 八百壯士9日擬激烈抗爭

2018-05-06 17:12

不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文

2018-05-06 12:38

被指見解前後不一 許宗力發聲明駁斥

2018-05-06 22:13

備轉容量剩5% 再跳機就亮「限電警戒」

2018-05-06 23:55

觀察站／三國混戰？ 牽動2020大選

2018-05-07 00:33

民進黨政府推參審制 陳水扁：不三不四沒誠意的司改

2018-05-06 12:41

奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22

WHA報名7日截止 台灣尚未收到邀請函

2018-05-06 22:41

影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視

2018-05-06 13:18

軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒

2018-05-06 19:45

藍擬再提釋憲 李鴻鈞：應會再與國民黨合作

2018-05-06 13:33

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

派系糾結 竹縣「不單純選縣長」

2018-05-07 00:49

雙城連線 侯友宜、丁守中要打團體戰

2018-05-07 00:41

釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48

前瞻釋憲遭否決 丁守中：大法官淪為吹黑哨的裁判

2018-05-06 21:20

軍人年改進入深水區 綠：不再退讓

2018-05-06 13:18

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

表態台獨？ 柯文哲：不用意識形態取暖

2018-05-07 00:28

綠北市長徵召機制啟動 明徵詢呂秀蓮、姚文智、蘇煥智

2018-05-06 17:45

身分證設計比賽 竟然也有統獨戰

2018-05-06 13:29

蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03

台中社會住宅入厝 正副總統先後來打卡

2018-05-06 14:08

當年「棄黃保陳」 如今柯文哲會被棄？

2018-05-06 13:13

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授: 要落跑了

2018-05-07 11:11

新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦

2018-05-07 00:06

白宮重批中國要美航空業更名台灣 總統府感謝

2018-05-06 11:58

民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定

2018-05-06 13:58

捨高薪 主播、律師…搶選議員

2018-05-07 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top