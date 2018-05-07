傳要查王建煊爭議事件 陳師孟否認

2018-05-07 11:05 中央社 台北7日電



監察委員陳師孟今天說，現在所辦案子的重要性遠超過前監察院長王建煊這些案子，沒有辦法分心處理，也不會立案調查，只是想了解為何過去有監委想調查，卻不了了之的原因。

聯合報報導，陳師孟在上周的監察院談話會中，提案要求調查王建煊院長任內的爭議行為。雖已排上議程，但最後不及討論，但陳師孟要求調查王建煊，已引發監察院內部討論。

陳師孟上午接受中央社記者訪問表示，媒體報導「大致上是錯誤的」。監察院秘書長傅孟融日前在立法院答覆中國國民黨籍立法委員吳志揚詢問時提及，過去監察院也有監察委員要調查王建煊在前檢察總長黃世銘洩密案時，曾經特別買花籃送給黃世銘，但後來這個案子不了了之。

陳師孟說，他根據媒體報導，在監察院談話會提案，是否讓所有監察委員知道為什麼過去原本有意調查王建煊的事情，最後卻不了了之的原因，「我只是這樣提案」。

他指出，王建煊過去擔任財政部長，在新銀行申請設立時，銷毀評審對新銀行的意見，監察院過去已經調查過，所以，即使他要查，也是重重難關，必須突破「一案不兩查」。

陳師孟說，王建煊過去曾有公物私用等事情，這些事情都太細微枝節，以他目前的情況，不太可能花時間去查這些案子。

他表示，整體而言，他沒有要立案調查王建煊的案子，只是好奇，因為監察院長也是監察委員，監察委員本來就可以彈劾監察委員，但為何當初那個案子，會不了了之，「我只是覺得有點好奇，如此而已」。

了解後是否會立案調查？陳師孟說，應該不會，現在所辦案子的重要性遠遠超過這個案子，沒有辦法分心處理王建煊這些比較枝節的事情，應該不會立案調查。

黃世銘2013年9月涉嫌違法將監察通訊所得資料與偵查機密，提供給當時的總統馬英九等人，引發軒然大波；王建煊2013年10月25日與媒體茶敘時曾說，他以「小市民」身分送花給檢察總長黃世銘，加油打氣，不過，黃世銘婉拒各界送花，沒有收。