親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合
合康雲極

台灣「薪情」差？ 年收不到百萬竟贏9成上班族

傳要查王建煊爭議事件 陳師孟否認

2018-05-07 11:05中央社 台北7日電

監察委員陳師孟今天說，現在所辦案子的重要性遠超過前監察院長王建煊這些案子，沒有辦法分心處理，也不會立案調查，只是想了解為何過去有監委想調查，卻不了了之的原因。

聯合報報導，陳師孟在上周的監察院談話會中，提案要求調查王建煊院長任內的爭議行為。雖已排上議程，但最後不及討論，但陳師孟要求調查王建煊，已引發監察院內部討論。

陳師孟上午接受中央社記者訪問表示，媒體報導「大致上是錯誤的」。監察院秘書長傅孟融日前在立法院答覆中國國民黨籍立法委員吳志揚詢問時提及，過去監察院也有監察委員要調查王建煊在前檢察總長黃世銘洩密案時，曾經特別買花籃送給黃世銘，但後來這個案子不了了之。

陳師孟說，他根據媒體報導，在監察院談話會提案，是否讓所有監察委員知道為什麼過去原本有意調查王建煊的事情，最後卻不了了之的原因，「我只是這樣提案」。

他指出，王建煊過去擔任財政部長，在新銀行申請設立時，銷毀評審對新銀行的意見，監察院過去已經調查過，所以，即使他要查，也是重重難關，必須突破「一案不兩查」。

陳師孟說，王建煊過去曾有公物私用等事情，這些事情都太細微枝節，以他目前的情況，不太可能花時間去查這些案子。

他表示，整體而言，他沒有要立案調查王建煊的案子，只是好奇，因為監察院長也是監察委員，監察委員本來就可以彈劾監察委員，但為何當初那個案子，會不了了之，「我只是覺得有點好奇，如此而已」。

了解後是否會立案調查？陳師孟說，應該不會，現在所辦案子的重要性遠遠超過這個案子，沒有辦法分心處理王建煊這些比較枝節的事情，應該不會立案調查。

黃世銘2013年9月涉嫌違法將監察通訊所得資料與偵查機密，提供給當時的總統馬英九等人，引發軒然大波；王建煊2013年10月25日與媒體茶敘時曾說，他以「小市民」身分送花給檢察總長黃世銘，加油打氣，不過，黃世銘婉拒各界送花，沒有收。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06

法務部放縱陳水扁趴趴走？藍委質疑是蔡英文授權

2018-05-07 10:42

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授: 要落跑了

2018-05-07 11:11

襲警罪有必要？ 葉俊榮：法理上可行

2018-05-07 10:50

外交部批陸：干預企業 做法蠻橫

2018-05-07 00:31

新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦

2018-05-07 00:06

WHA報名7日截止 台灣尚未收到邀請函

2018-05-06 22:41

台中社會住宅入厝 正副總統先後來打卡

2018-05-06 14:08

中國干預國際企業營運 外交部籲各國拒無理要求

2018-05-06 12:47

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 外交部：捍衛民主自由

2018-05-06 12:25

中市共好社宅入厝 副總統：不輸新加坡

2018-05-06 12:24

白宮重批中國要美航空業更名台灣 總統府感謝

2018-05-06 11:58

違反公投法意旨？中選會要反核食公投補資料供「審查」

2018-05-06 11:21

TBC：約民視7日商談 盼快達成共識

2018-05-06 11:05

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 總統府這樣回應

2018-05-06 11:01

縣市職務列等調整案 試院全院審查會通過

2018-05-06 10:56

台東活水湖長泳嘉年華 馬英九參加力挺

2018-05-06 10:42

總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39
看更多

熱門文章

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

深澳電廠惡化北市空品 北市府表態了

2018-05-06 19:21

儀隊上兵操槍法震憾世界儀隊錦標賽 國防部長也比讚

2018-05-06 23:58

翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件

2018-05-06 23:45

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

柯文哲不用意識形態取暖 姚文智回：你真的和我們不一樣

2018-05-06 12:25

「讓柯」最傷新北選情？綠粉「#北市不讓」發酵

2018-05-06 13:34

F-5戰機近日全面停飛？ 空軍：周一恢復正常飛訓

2018-05-06 23:57

蘇祈麟挑戰世界儀隊錦標賽 國防部長：以你為榮

2018-05-06 21:25

軍改審查將進入深水區 八百壯士9日擬激烈抗爭

2018-05-06 17:12

不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

羅智強臉書互動數 超越了柯文哲和蔡英文

2018-05-06 12:38

被指見解前後不一 許宗力發聲明駁斥

2018-05-06 22:13

備轉容量剩5% 再跳機就亮「限電警戒」

2018-05-06 23:55

觀察站／三國混戰？ 牽動2020大選

2018-05-07 00:33

民進黨政府推參審制 陳水扁：不三不四沒誠意的司改

2018-05-06 12:41

奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22

WHA報名7日截止 台灣尚未收到邀請函

2018-05-06 22:41

影／台灣價值屢遭質疑 柯文哲：何必用意識型態檢視

2018-05-06 13:18

軍人年改公聽會 藍邀林萬億列席遭拒

2018-05-06 19:45

藍擬再提釋憲 李鴻鈞：應會再與國民黨合作

2018-05-06 13:33

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

派系糾結 竹縣「不單純選縣長」

2018-05-07 00:49

雙城連線 侯友宜、丁守中要打團體戰

2018-05-07 00:41

釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48

前瞻釋憲遭否決 丁守中：大法官淪為吹黑哨的裁判

2018-05-06 21:20

軍人年改進入深水區 綠：不再退讓

2018-05-06 13:18

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

表態台獨？ 柯文哲：不用意識形態取暖

2018-05-07 00:28

綠北市長徵召機制啟動 明徵詢呂秀蓮、姚文智、蘇煥智

2018-05-06 17:45

身分證設計比賽 竟然也有統獨戰

2018-05-06 13:29

蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03

台中社會住宅入厝 正副總統先後來打卡

2018-05-06 14:08

當年「棄黃保陳」 如今柯文哲會被棄？

2018-05-06 13:13

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授: 要落跑了

2018-05-07 11:11

新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦

2018-05-07 00:06

白宮重批中國要美航空業更名台灣 總統府感謝

2018-05-06 11:58

民進黨台北推人選？ 蘇貞昌：黨中央會有最智慧的決定

2018-05-06 13:58

捨高薪 主播、律師…搶選議員

2018-05-07 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top