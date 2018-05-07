法務部放縱陳水扁趴趴走？藍委質疑是蔡英文授權

2018-05-07 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前總統陳水扁在凱達格蘭基金會募款餐會上，親吻愛狗勇哥的雕像。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 前總統陳水扁日前參加凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會，站上肥皂箱拿麥克風介紹拍賣品「台灣勇哥」，巧妙閃避台中監獄的「不上台」、「不演講」、和不得主持拍賣義賣等規定，他已數度遊走保外醫治紅線。立法院上午召開司法及法制委員會，立委吳志揚質疑，當天早上法務部長邱太三才說「會評估」，晚上就放行，他質疑「蔡英文總統是否授權睜一隻眼閉一隻眼」？。

吳志揚表示，「早上說會評估，晚上就放行」，法務部的作為都像是在配合陳水扁；「邱太三裝作很生氣」，但法務部都在服從，質疑邱才是「講幹話」。

台中監獄去年曾提出「不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪」等五不規定，要求他出席凱達格蘭基金會募款餐會時必須遵守規定，但他不僅到主桌用餐，且現場還播放他預錄好、與政治話題相關的影片。後來又繼續出現「神隱」、輔選陳致中、拿麥克風「義賣」、自備肥皂箱躲演講等行為。

吳說，台中監獄要求陳水扁不要上台、公開演講，但陳一直踩紅線，根本是累犯，他詢問列席的法務部次長蔡碧仲「你們要放縱到什麼程度？」，懷疑蔡英文總統授權睜一隻眼閉一隻眼。

蔡碧仲表示，將依法行政，一切可受公評，至於是否違反比例原則，中監和法務部會再討論。