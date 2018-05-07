爭取WHA邀函 陳時中：努力到最後一刻

2018-05-07 11:06 中央社 台北7日電



世界衛生大會（WHA）報名截止日近逼，衛生福利部長陳時中今天指出，尚未收到邀請函，但他強調會努力到最後一刻，即便未受邀，他仍會率團前往日內瓦和世界交流。

第71屆WHA將於21日至26日在瑞士日內瓦舉行，去年是台灣8年來首次未收到邀請函，無法以觀察員身分出席WHA，陳時中日前也坦言今年收到邀請函的可能性很低。

7日就是WHA報名截止日，陳時中今天接受媒體電訪時坦言，至今仍然沒有收到邀請函，不過還是會積極請理念相近國家協助爭取，會努力到最後一刻，屆時即便未收到，還是會率團到日內瓦進行交流。

陳時中說，這次率「世衛行動團」到日內瓦將舉辦4大論壇，包括與世界醫師會舉辦「健康覆蓋率論壇」、疾病管制署舉辦「防疫討論論壇」、與蘇黎世大學及世界牙醫教育聯盟舉辦「高齡口腔論壇」，並且舉辦「台灣健康不平等」論壇，探討如何改善原住民的健康不平等。

此外，外交部國際合作發展基金會也會舉辦有關國際援助、國際交流的論壇，分享台灣做人道救援的經驗分享。

陳時中強調，所有計畫都按照既定規劃進行，並且和友邦、理念相近國家保持密切聯繫，希望積極向WHO提出建言，讓台灣能夠進入WHA和世界進行交流，近期將由外交部統籌舉辦記者會，統一對外說明。

衛生福利部國際合作組技監許明暉指出，今年收到邀請函的可能性雖然很低，但即便沒收到邀函，仍有機會參與其他場外活動，他解釋，WHA期間全世界的衛生部部長、高層官員都會前往日內瓦，會盡可能和這些高層進行雙邊、多邊會議。