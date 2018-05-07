澳洲駐台代表：台澳政策相近盼多領域合作

2018-05-07 11:06 中央社 台北7日電



台灣推動新南向政策，澳洲駐台代表高戈銳表示，台灣與澳洲政策推動的目標相近，許多領域有合作空間，包括教育、農業與投資；雙方在能源轉型也面臨同樣挑戰，可互相分享經驗。

總統蔡英文就任後，政府積極推動新南向政策，希望加強與東南亞、南亞國家及澳洲、紐西蘭的關係。高戈銳（Gary Cowan）接受中央社專訪時表示，台灣政府「向南看」，澳洲政府正「往北看」，希望加強與印太地區的連結。

他說，據澳洲政府去年底提出的外交政策白皮書，印太區域對澳洲經濟、安全與政治來說很重要，而台灣是這個區域的中心，澳洲期盼看到區域內有更緊密經貿整合。

高戈銳表示，台灣的新南向政策與澳洲外交政策白皮書政策目標有許多共同的地方，雙方有許多合作機會，包括在教育、農業與投資等領域。在教育方面，近年來，越來越多台灣青年選擇到澳洲留學，澳洲也有很好的技職教育制度，有許多經驗可和台灣分享，幫台灣青年受到更好的技職訓練。

高戈銳說，澳洲政府希望鼓勵更多澳洲青年到亞洲念書，包括台灣；透過提供獎學金方式，希望有更多澳洲青年到台灣等地念書，也獲得在海外企業實習機會。

農業方面，他說，台灣冬天時，澳洲正是炎炎夏日，台澳季節相反，有利雙方推動農業合作，包括台灣農業試驗所正在澳洲昆士蘭進行荔枝合作試種計畫，如果計畫成功，荔枝將來就能在昆士蘭大量生產，打入澳洲市場，也可賣回台灣或其他東南亞國家。

投資方面，高戈銳表示，澳洲希望鼓勵更多包含台灣投資者參與澳洲北部區域開發計畫，包括基礎建設、物流與觀光領域計畫。

能源部分，台灣積極推動能源轉型，以達成西元2025年非核家園目標。高戈銳表示，政策層面上，澳洲跟台灣面臨一樣的挑戰，包括如何在降低碳排放量的同時，確保能源與電力供應穩定，及如何將電價控制在企業與民眾可接受的程度內；這方面，台灣與澳洲可相互分享經驗、學習。

以商業層面而言，他說，在再生能源方面，雙方有許多合作機會，包括離岸風電、太陽能等。

離岸風電遴選結果日前出爐，經濟部公布，共有7家開發商的10個離岸風場獲選，其中包括台灣公司上緯與澳洲麥格理資本的海能5號、6號風場。

區域經濟整合方面，美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，由日本帶領總計11個成員國完成跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）談判，3月在智利簽署，成員國有澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南。

高戈銳表示，澳洲政府已將CPTPP送到國會，希望年底前完成國內批准程序。對台灣希望在第二輪談判加入CPTPP，他說，須等CPTPP生效後，才會開始討論新成員加入議題。在此之前，他建議台灣持續向CPTPP成員國表達加入意願，也要確保台灣符合CPTPP高標準的規定；台灣的準備工作包括法規修訂與降低貿易障礙的努力。