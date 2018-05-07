勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



前總統陳水扁今天在臉書粉絲頁「新勇哥物語」分析台北市長選情。他表示，24年前舉行台北市1967年升格為院轄後首度市長民選，當時丁守中的民調與趙少康互有領先，甚至不輸當時市長黃大洲，李登輝當年如果能夠大公無私，推派丁守中參戰，他相信應該是丁當選，24年來台灣政治史都要改寫；2014年的台北市長選舉也是如此。

陳水扁表示，原本丁守中年紀是他的罩門，但民進黨提名蘇貞昌後就不再是問題。他也強調，民進黨不是沒有機會贏得年底首都市長，前提是要提名重量級強棒出擊，同時扮演2018地方大選領頭羊角色，新北市長候選人蘇貞昌將是最大獲利者！

「新勇哥物語98」全文如下：

勇弟：請問勇哥，如果24年前，及4年前，也就是1994年與2014年台北市長選舉，國民黨提名的候選人不是黃大洲，也不是連勝文，而是丁守中，其選舉結果會怎麼樣？

勇哥：24年前舉行台北市1967年升格為院轄後首度市長民選。記得丁守中的民調支持度並不差，與趙少康互有領先，甚至不輸給現任市長黃大洲。如1994年6月5日中晚報導廉能法治促進會公布台北市長選舉調查報告，支持度最高的是阿扁26.5%，趙少康第二23.2%，再依序為丁守中、黃大洲、謝長廷。同年8月6日中時報導，中華民國民意測驗協會完成台北市長國民黨提名人選民調，如果國民黨提名丁守中，有30.6%會投給他，趙少康得到24.6%的支持，阿扁則獲得41.9%的支持。換句話說，李登輝當年如果能夠大公無私，提名的是丁守中，而非他的愛將黃大洲，趙少康不一定會出來，相信24年前的台北市長應該是丁守中當選，24年來台灣政治史都要改寫。

勇弟：那2014年台北市長選舉，國民黨提名的是丁守中，亦非連勝文，國民黨會贏嗎？

勇哥：丁柯之爭，鹿死誰手尚未可知，至少不會有柯P旋風，柯P 現象外溢效應，也就不會發生國民黨在2014兵敗如山倒，輸掉13個縣市，進而影響到2016年總統與立委二合一選舉的重大挫敗。因為柯P 現象外溢效應只發生在2014年11月29日的台北市長選舉，國民黨候選人叫連勝文。如果是丁守中，整個政治情勢發展保證完全不一樣。

勇弟：這樣聽你分析，丁守中等了24年的台北市長，是否真的會被他等到？