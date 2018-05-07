政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



藝文影視也被拿來拚政績！繼民進黨立委陳亭妃年初「亂入」民視戲劇《幸福來了》，致民視被違反廣電法置入規定罰35萬元，立委吳思瑤近來也躍登她宣傳文化部國立傳統藝術中心「開枝散葉重塑民間劇場計畫」的海報，稱她爭取該計畫結合「北投關渡宮五角頭媽祖文化季」，讓相關演出多達10場。

不過，由於國立傳統藝術中心主辦的「開枝散葉計畫」中「重塑民間劇場」系列16場演出，有10場都落在北投區，也就是吳思瑤的選區，引發外界質疑政治介入。據悉，不少立委心情非常不平衡，紛紛要求相關演出也應到他們選區，好擺上自己照片拚政績。

「開枝散葉計畫」是傳藝中心針對傳統戲曲與老中青三代藝人的扶植發展計畫，「重塑民間劇場」是五個子計畫之一，5月5日、6日已在北投長安公園擴建區演出兩場。傳藝中心主任吳榮順表示，該計畫原規畫跟民間信仰中心宮廟合作，希望藉著在人潮眾多的宮廟前演出，增加劇團亮相機會、讓觀眾回流，最終目標是「把團隊送回民間」。

吳榮順說，原本設計機制是由宮廟申請，未料宮廟因為自費搭台不便宜、廟前活動另有規畫等，乏人問津。中心於是主動出擊，擬在北中南三處各找一宮廟合作，北部因戲曲中心位於芝山捷運站旁，就想「敦親睦鄰」先找北投關渡宮。

吳榮順表示，一回他在立法院報告時，有立委問及相關預算問題，吳思瑤因是教育及文化委員會召集委員，找助理請戲曲中心向吳專案報告，了解狀況後表示可幫戲曲中心約關渡宮等宮廟協調。後來吳思瑤幫忙主持協調會，不過原本規畫由宮廟出的搭台等費用，最後仍由戲曲中心吸收。

吳榮順說，吳思瑤在過程中確實有幫忙，不過後來她自行印製的海報、傳單出爐，讓他也很驚訝。海報上沒有任何劇團藝人照片，只有搭配吳思瑤臉孔的漫畫人物，上寫「立委吳思瑤爭取文化部開枝散業重塑民間劇場計畫，結合北投關渡宮五角頭媽祖文化季，連續10場精彩民俗表演節目前進北投各宮廟巡演，讓北投媽祖文化祭更添台灣藝術特色」。