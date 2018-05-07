親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

敬鵬惡火再添1死…等不到醒來 消防員林尉熙腦死今器捐

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

台大學代會挺拔管 孫大千：護航新威權 良心呢？

2018-05-07 08:02聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

台大學代會昨發聲明指出，管中閔違法兼職事證明確，教育部依法有權駁回遴選結果。前立委孫大千表示，為什麼教育部可以肆無忌憚的拔管，就是因為民進黨吃定了台大，他們視台大為綠營的堡壘，更重要的是，他們在台大有一群不可忽視的潛伏力量隨時可以出手做奧援。

首先，他指出，一場主張「大學自主，校園自治」的「新五四運動」，完全符合台大的長期傳統，也是主流價值。為什麼會有學生刻意要去挑釁，去破壞，去鬧場？

更可笑的是，堂堂學生議會竟然會表態支持教育部有權駁回遴選結果，反而否定台大校長遴選委員會的決議。這種論述不但大開大學自主理念的倒車，更是自我踐踏台灣大學的尊嚴。以後台大校長不如就直接由教育部指派就好了！

孫大千說，如果今天是國民黨政府拔掉了台大校長當選人，民進黨也會如此的悄然無聲嗎？也會支持教育部有權力推翻台大的遴選結果嗎？答案清楚明白，不是嗎？

孫大千說，台北市長柯文哲說得好，「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非。」但今天，民進黨眼中看到的，是黑白嗎？心中考量的，是是非嗎？當聽到傅鐘響起時，可以問心無愧嗎？

孫大千表示，30年前「自由之愛」運動在台大校園內高喊，「大學是社會的良心」。今天，請問這些為新威權體制護航圍勢的學生們，你們的良心呢？

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

年輕人和老人爭執你幫誰？前駐韓外交官：只有拉衣領！

2018-05-05 23:35

教師代表拒出席課審大會 教部盼溝通化解

2018-05-06 19:04

潘姓學生遭前外交官毆打？ 他諷：綠色戲劇新秀

2018-05-06 18:40

台大「自掐哥」有領錢？ 游淑慧批：誰派你來的

2018-05-06 18:08

郭大維：貼政治標籤解決不了問題

2018-05-06 13:28

台大教授出走 教育部：個人選擇無法評論

2018-05-06 13:25

拔管後遺症 台大教授恐爆逃難潮！

2018-05-06 13:23

新五四運動後 台大發聲明：保護師生言論自由

2018-05-06 12:44

李鴻源爆：綠軍擔任獨董 一大堆

2018-05-06 11:32

獨／台大代理校長寫信給全校：貼政治標籤解決不了問題

2018-05-06 11:22

拔管爭議延燒 李錫錕：重回黨國體制控制校園老路

2018-05-06 10:38

台大香港校友會抗議「拔管」　動員全球校友譴責干預

2018-05-06 10:00

怕拔管惡勢力？ 民進黨野百合世代談新五四會轉彎

2018-05-06 10:00

對國家政治紛爭失望！教部拔管 教師爆「逃難潮」

2018-05-06 08:22

葉匡時批政府獨裁、可恥 為拔管把人才統統趕出去

2018-05-06 08:20

台大校長遴選事件 黃國昌：應該多聽聽學生的聲音

2018-05-06 00:05

台大12日因應管案 學生代表籲儘速定奪

2018-05-05 22:40

台大新五四運動推擠衝突學生提告 前外交官：沒打人！

2018-05-05 22:03

捍衛台大自主 疾呼該管就管

2018-05-05 16:19

反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大敦品勵學校訓

2018-05-05 15:43

馬英九洪秀柱到台大「反拔管」 范世平：藍營取暖大會

2018-05-05 15:37

響應新五四 美台大校友向駐美代表抗議

2018-05-05 13:27

看拔管案 韓國瑜：再這樣下去，管連人都無法做

2018-05-05 13:02

台大新五四運動 徐國勇：管中閔違法就是違法

2018-05-05 11:24

台大新五四運動參與學生比例低 王丹諷：徒留笑柄

2018-05-05 07:33

老電視新聞人「台視同學會」聯名抗議政治介入校園

2018-05-05 02:19

響應「新五四運動」 華府台大校友籲教部「收回成命」

2018-05-05 00:09

藍委送黃絲帶給賴揆 突襲教長室

2018-05-05 00:07

交大、中大綁黃絲帶 成大兩派爆推擠

2018-05-05 00:02

台大師生反拔管 數千人「新五四」遊行

2018-05-04 23:47

參加新五四運動 葉匡時：不信公義喚不回

2018-05-04 22:55

新五四運動晚會 管中閔太太低調現身支持

2018-05-04 20:49

傅鐘黃絲帶不拆？ 學生會盼一致標準

2018-05-04 20:48

馬英九籲收回拔管成命 蔡英文： 麥克風沒有了

2018-05-04 19:57

台大新五四運動 椰林大道挺管反管各自表述

2018-05-04 19:43

科大校長連署 8萬多人挺「堅持大學自主」

2018-05-04 18:48

台大生：「如教部下周未有回應將有更激烈舉動」

2018-05-04 18:47

葉匡時挺新五四：政府應收回成命 依法聘管中閔為校長

2018-05-04 18:46

拔管案 台大教授：教部決定摧毀信心

2018-05-04 17:56
看更多

熱門文章

台大「自掐哥」有領錢？ 游淑慧批：誰派你來的

2018-05-06 18:08

李鴻源爆：綠軍擔任獨董 一大堆

2018-05-06 11:32

獨／台大代理校長寫信給全校：貼政治標籤解決不了問題

2018-05-06 11:22

管中閔兒子發文挺爸：充滿希望與願景 就是最真實的他

2018-05-06 12:59

怕拔管惡勢力？ 民進黨野百合世代談新五四會轉彎

2018-05-06 10:00

吳茂昆爭議衝擊國教？ 課審大會遲了1小時才開成會

2018-05-06 16:08

管中閔：莫用「挺管」、「反管」 籲重建社會信任

2018-05-06 16:20

吳茂昆首度全程主持課審 寫下出席人數最低紀錄

2018-05-06 21:54

桃園八德考區停電逾1小時 影響2300名統測考生

2018-05-06 18:25

潘姓學生遭前外交官毆打？ 他諷：綠色戲劇新秀

2018-05-06 18:40

漏網新聞／是否支持大學自治 哪一句是吳茂昆的心內話？

2018-05-06 14:13

獨／安軍心？ 教長上周臨時找課審委員談事情

2018-05-06 19:15

台大香港校友會抗議「拔管」　動員全球校友譴責干預

2018-05-06 10:00

教師代表拒出席課審大會：吳茂昆在位一天 就是大災難

2018-05-06 10:53

台大教授出走 教育部：個人選擇無法評論

2018-05-06 13:25

全教總抗議吳茂昆主持課審會議 直闖會議現場

2018-05-06 10:48

統測考生增2千多人 今年這些違規最多　

2018-05-06 18:12

台南教育工會拒審課綱 要求吳茂昆下台

2018-05-06 15:34

拔管效應 教授出走「台大理學院五、六人要走」

2018-05-07 00:06

拔管爭議延燒 李錫錕：重回黨國體制控制校園老路

2018-05-06 10:38

教師代表拒出席課審大會 教部盼溝通化解

2018-05-06 19:04

對立激化…管中閔籲重建社會信任機制

2018-05-07 00:06

解決青年低薪 政院擬提高時薪與教師鐘點費

2018-05-06 13:49

拔管後遺症 台大教授恐爆逃難潮！

2018-05-06 13:23

新五四運動後 台大發聲明：保護師生言論自由

2018-05-06 12:44

郭大維：貼政治標籤解決不了問題

2018-05-06 13:28

響應全教總 台中教師：吳茂昆是課綱素養反指標

2018-05-06 09:54

4代表拒出席／課審大會 變反吳茂昆抗議現場

2018-05-06 13:30

「出走是個人選擇」教部：玉山計畫攬才加薪

2018-05-07 00:06

影／闖課審大會 全教總：吳茂昆在位一天就是大災難

2018-05-06 13:18

文大董事明再開會 再討論「校長遴選及圈選案」

2018-05-06 14:17

全教總號召教師代表 拒出席課審大會

2018-05-06 12:55

竹市滿4歲念公幼免費 私幼補助3萬元

2018-05-06 13:20

4教師代表拒出席 課審延遲開會

2018-05-07 00:06

公園垃圾自動清 日新國小創意奪冠

2018-05-06 16:34

高雄青春設計節 台藝大奪2大首獎

2018-05-06 20:57

師培公費生服務年限延為6年 填志願要自我衡量

2018-05-07 00:01

統測桃園八德考場停電1小時 依規定延長20分鐘

2018-05-07 00:03

南台科大3金 台藝大2首獎

2018-05-06 23:34

機器人營 暑假前進矽谷

2018-05-07 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top