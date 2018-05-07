台大學代會挺拔管 孫大千：護航新威權 良心呢？

2018-05-07 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台大學代會昨發聲明指出，管中閔違法兼職事證明確，教育部依法有權駁回遴選結果。前立委孫大千表示，為什麼教育部可以肆無忌憚的拔管，就是因為民進黨吃定了台大，他們視台大為綠營的堡壘，更重要的是，他們在台大有一群不可忽視的潛伏力量隨時可以出手做奧援。

首先，他指出，一場主張「大學自主，校園自治」的「新五四運動」，完全符合台大的長期傳統，也是主流價值。為什麼會有學生刻意要去挑釁，去破壞，去鬧場？

更可笑的是，堂堂學生議會竟然會表態支持教育部有權駁回遴選結果，反而否定台大校長遴選委員會的決議。這種論述不但大開大學自主理念的倒車，更是自我踐踏台灣大學的尊嚴。以後台大校長不如就直接由教育部指派就好了！

孫大千說，如果今天是國民黨政府拔掉了台大校長當選人，民進黨也會如此的悄然無聲嗎？也會支持教育部有權力推翻台大的遴選結果嗎？答案清楚明白，不是嗎？

孫大千說，台北市長柯文哲說得好，「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非。」但今天，民進黨眼中看到的，是黑白嗎？心中考量的，是是非嗎？當聽到傅鐘響起時，可以問心無愧嗎？

孫大千表示，30年前「自由之愛」運動在台大校園內高喊，「大學是社會的良心」。今天，請問這些為新威權體制護航圍勢的學生們，你們的良心呢？