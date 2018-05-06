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翻舊帳？ 陳師孟要調查王建煊爭議事件

2018-05-06 23:45聯合報 記者程嘉文／台北報導

監委陳師孟〈見圖〉準備要調查王建煊。 圖／聯合報系資料照片
監委陳師孟〈見圖〉準備要調查王建煊。 圖／聯合報系資料照片
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監委陳師孟在上周的監察院談話會中，提案要求調查王建煊院長任內的爭議行為。雖已排上議程，但最後不及討論，但陳師孟要求調查王建煊，已引發監察院內部討論。

監察院前院長王建煊任內，曾因不滿秘書長陳豐義遭彈劾，親自「反調查」提案監委馬以工、李復甸，引發內戰風暴。馬王政爭期間，王建煊送花籃力挺檢察總長黃世銘，也被質疑有影響監委彈劾調查之嫌。記者致電陳師孟，詢問擬在談話會討論的調查王建煊爭議事件，是否就是指上述兩案？陳師孟回答「我也不曉得」，不願進一步透露。

依據監院規定，監委對於有調查必要的案件，可以獨立提案，知情監委解釋，因為調查對象是前院長，事涉敏感，為了避免壓力，所以選擇在每月一次談話會上，先尋求其他委員的支持。

監察院日前舉行委員談話會，陳師孟提出調查王建煊爭議行為案也列在議程上。不過當天第一案就是近來引起社會矚目的彈劾改為記名投票，委員們發言踴躍，其他提案都來不及討論。

監院人士透露，陳師孟先前曾尋求其他新科監委連署，調查王建煊在陳豐義與黃世銘事件中的行為是否恰當。不過同僚們看法分歧，有人認為重點不是回頭翻老帳，應該儘速讓彈劾改為記名投票，才是院務改革當務之急，也能避免未來再出現「包庇」質疑。

監察院前院長王建煊。 圖／聯合報系資料照片
監察院前院長王建煊。 圖／聯合報系資料照片
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民國一○二年，監委李復甸、馬以工對監院秘書長陳豐義提案彈劾，理由是大量舊檔案遭銷毀，其中部分尚未達保存期限，或屬應永久保存，違反檔案法。本案經過第二次彈劾通過，移送公懲會，並交台北地檢署調查。當時王建煊公開力挺陳豐義，表示「努力辦事的人就會倒楣」。一○三年三月，王建煊親自立案調查馬以工與李復甸，是否曾施壓法務部要求起訴陳豐義，創下「監察院長查委員」的空前紀錄。一○四年五月，北檢決定不起訴陳豐義，認為銷毀者皆屬不得歸檔的贅餘資料或非檔案，並未違法。

一○二年馬王政爭，檢察總長黃世銘向馬英九總統透露立法院長王金平涉及關說，遭監委洪德旋、吳豐山以涉嫌洩密提案彈劾，不過兩度投票都遭否決。當時王建煊曾經表態力挺黃世銘，並贈送寫著「不信正義喚不回」的花籃替他打氣。

陳師孟監察院黃世銘
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