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新聞眼／新舊監委多元競爭…別只挑顏色辦

2018-05-07 00:06聯合報 本報記者李光儀

監委陳師孟從提名開始就話題不斷。 圖／聯合報系資料照片
監委陳師孟從提名開始就話題不斷。 圖／聯合報系資料照片
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由於前總統馬英九遲遲未能補提名監委，形成目前監察院有人數幾乎相差無幾、由所屬不同黨派總統提名的監委並存的情況。這也意外造成新舊監委不同的行事作風，甚至某種程度的競爭關係浮上檯面。平心而論，以過去監察院的表現來說，這未必是壞事。

過去監察院常被稱為「蚊子院」，寓意「打蒼蠅不打老虎」；其根本原因，是監委雖獨立行使職權，但畢竟仍是現任總統提名，因此很難不動輒得咎。再則不少監委出身官僚或司法系統，行事作風常過於保守謹慎，很容易給外界諱莫如深之感。這些都讓外界對監察院觀感很難好起來。

在新舊監委並存後，某種程度反倒打破這樣刻板的封閉、保守的形象，算是意外的結果。這樣生態的改變，到底是好是壞，最後恐怕還是得取決於個別的監委，要如何行使自己的職權。

以監委陳師孟為例，從提名開始就話題不斷。迄今看來，他幾乎秉持「不藍不辦，不政治不辦，不爭議不辦」的「三不辦」原則；如今連監察院前院長王建煊都拉下水，預料再引發爭議。當然，完全迴避政治議題未必是好事，但就監委來說，「只辦政治議題」和「只挑某種顏色辦」，畢竟違背監察制度存在的初衷。

有新舊任監委並存的監察院，是改變形象契機。如面對台大校長遴選案和教育部吳茂昆若干弊案，新舊監委分別立案啟動調查，就是展現多元的不同氣象。只是，若因為極少數監委的激進、躁動而破壞，那就浪費了這個難得的實驗機會了。

監察院陳師孟教育部吳茂昆
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