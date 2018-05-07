不一樣的監院…新監委火力強 生態改變

2018-05-07 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



新舊監委並存於監院，讓監察院生態丕變。近日再傳監委陳師孟擬查監察院前院長王建煊，預料又將引發爭議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 四年前，馬英九總統提名廿九位第五屆監察委員，遭當時國民黨占多數的立院刷下十一人，並且不願進行補提名人選投票。今年一月，民進黨占多數的立院，通過蔡英文總統補提名的十一位監委。也使得本屆監院創下委員分別來自兩個不同政府的紀錄，前後兩批委員之間，更呈現不小的作風歧異。

蔡政府提名的十一位新監委，多半出身政界、社運、律師等，原先十八位監委，多數出身公務體系與學界，背景不同行事風格也不同。相對於舊委員作風低調，新委員們上任前就先邀請黃煌雄、張德銘等幾位前監委開課，甫就任就集中火力針對某些院務改革議題，例如彈劾投票改為記名，放寬調閱過往查案的卷宗，以及要求全數加入人權委員會等，都給監察院帶來「震撼教育」。

記者曾詢問監察院長張博雅，新委員是否對監院生態造成衝擊？張博雅笑稱沒有問題，但坦言：「現在開會都要開很久。」

對正在話題上的政治事件，常有新委員主動申請調查，例如近日紛擾的台大校長事件；反之，不少馬政府提名的監委，會關注一些過去較敏感但對藍營不大「政治正確」的歷史案件。例如高鳳仙、楊美鈴關注白色恐怖時代冤案，曾糾正四十二年的鹿窟匪諜案濫捕；日前拍攝白色恐怖紀錄片的導演洪維健去世，兩人還特別發新聞稿哀悼，表示將繼續追查卅九年發生，洪維健的父母也被牽連入獄的蘇藝林案。

對於同為新任監委的陳師孟，公開表示要查辦藍不辦綠、以及過去追殺綠營總統的法官，新監委間看法不一。有人認為對調查中案件，監委不應太早表現自己立場。但也有監委認為，檢察官演短劇諷刺陳水扁等行為確有不當，如果當事人涉及扁案偵辦就更不應該。至於未來陳師孟若提出彈劾或糾正，仍要看調查內容如何，再決定是否支持。