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綠拚審軍改草案 藍盼拿出誠意否則硬碰硬

2018-05-06 18:26中央社 台北6日電

軍人年改草案明天進入詢答，民進黨立委王定宇今天說，軍改非改不可，將照議事進行。國民黨團書記長李彥秀說，視民進黨誠意調整議事攻防，「若民進黨強硬，國民黨也會強硬」。

立法院外交及國防委員會明天上午將由國民黨召委呂玉玲召開第三場攸關軍人年金改革的「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，下午則由輪值召委、民進黨立委王定宇主持會議，審議軍改草案，預計進入詢答。

由於軍改草案本週即將在立法院內進入審查攻防大戰，力拚本週送出委員會；立法院外則有反軍改團體「八百壯士」整軍待發。八百壯士預計9日草案進入逐條審查階段時，號召激烈抗爭，使得立院瀰漫山雨欲來風滿樓詭譎氣氛。

國民黨立委4月26日曾以要求精算報告為由杯葛議事，會議空轉1.5小時，當時的主席王定宇最後宣布散會，導致無法完成預定的詢答進度。

王定宇今天下午告訴中央社記者，尊重不同的意見，國民黨認為溝通的時間還不夠，所以他把明天上午的時間借給國民黨開公聽會，下午再進行草案的詢答。

他說，軍改版本已盡可能的優渥，也讓不同的聲音表達出來，不過軍改非改不可，他尊重國民黨，將看國民黨怎麼做。

至於9日是否進行逐條審查，王定宇說，按照議事程序一步步來。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀下午告訴中央社記者，最主要還是要看民進黨是否拿出誠意，以及行政單位對於前幾場軍改公聽會的回應是否只是走個過場，國民黨會視狀況調整軍改的討論模式。

她說，不希望所有的程序都只是過場，「若民進黨強硬，國民黨也會強硬。」

軍改草案本週即將在立法院內進入審查攻防大戰，力拚本週送出委員會。中央社
軍改草案本週即將在立法院內進入審查攻防大戰，力拚本週送出委員會。中央社
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國民黨民進黨王定宇
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