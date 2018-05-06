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中國干預國際企業營運 外交部籲各國拒無理要求

2018-05-06 12:47中央社 台北6日電

白宮重批中國施壓美國航空公司改變台灣相關稱謂，外交部對美方公開聲明表達感謝，也呼籲國際社會正視中國干預各國企業營運的蠻橫做法與不良意圖，抗拒中方無理要求。

白宮在美東時間5日重批，中國要求美國航空公司不得將台灣標註為國家，是「歐威爾式胡言亂語」，美國「強烈反對」中國強迫美國企業使用特定政治語言，呼籲中國停止威脅美國航空業。

對此，外交部發言人李憲章告訴中央社記者，針對中國企圖壓迫美國等外籍航空公司須以特定政治意涵文字指稱台灣，白宮以發布公開聲明的方式表達強烈反對立場，外交部表達誠摯感謝之意。

李憲章說，外交部再次呼籲國際社會正視中國干預各國企業營運的蠻橫做法與不良意圖，「並發揮道德勇氣抗拒中方無理要求」。

他同時表示，「台灣外交處境日趨艱困，來自北京當局的打壓也從未停歇」，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續致力維護區域及台海和平穩定，並聯合其他理念相近國家共同捍衛民主自由制度，爭取台灣更寬廣的國際生存空間。

對於中國要求其他航空公司不得將台灣標註為國家，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）3日在史丹佛大學演講時也表示，這是幼稚行為，也是霸凌做法。

白宮北京美國在台協會
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