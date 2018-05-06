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中市共好社宅入厝 副總統：不輸新加坡

2018-05-06 12:24中央社 台中6日電

台中市共好社宅「好厝邊入住派對」今上午舉辦，副總統陳建仁到場與住戶同樂，陳副總統表示，豐原共好社宅「完全不輸給新加坡」，提供社會互助、醫療等服務，讓社區充滿溫度。

陳副總統在台中市長林佳龍陪同下，參加社區的幸福繞樑儀式，將祈福卡別上象徵住宅的模型，簽署「共好社宅新生活宣言」，並參訪社宅內的共好客廳、醫療診所等設施。

副總統致詞時表示，好的社會住宅設立除政府機關，還要有民間團體來參加，看到伊甸基金會、中國醫藥大學、地方民意代表與家具廠商大家一同來努力，讓社區充滿溫度，不只住在裡面的人好，連周邊的人都沾染到好的氣息，這就是都市要再生最好的方法。

副總統說，他剛到豐原共好社宅，好像第一次到新加坡時的經驗，看到新加坡的社會住宅那麼棒「我們完全不輸新加坡」，而且新加坡剛進入社會住宅有很多不方便的地方，台中市還沒進入的時候都已一一解決，提供社會互助、醫療等服務。

他指出，總統上任的時候，宣示有要20萬戶的社會住宅，其中12萬戶是新建的、8萬戶是包租代管民間的空屋餘屋，需要中央與地方共同的合作，地方需要財務與土地的支援，中央利用融資平台來協助地方政府，補助先期規劃與興辦經費。

副總統說，為了活化民間的空屋與餘屋資源，內政部也與六都合作以包租代管的方式辦理，台中市已規劃1600戶，並完成法制作業，讓民眾都能夠申請，希望其他五都都能夠跟台中學習。

副總統表示，2020年以前，全國各地一定會推出119個新建的社宅案件，已經完工有12案、2733戶，在興建中的有25案、1萬2398戶，這次豐原共好社宅的中籤率只有10%，大家不用傷心，台中還有10處基地已經在施工，或是即將開工，相信中籤的機會將慢慢增加。

新加坡社會住宅內政部
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