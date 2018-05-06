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軍人年改下周審查 柯建銘：年改激情已過

2018-05-06 11:41聯合報 記者胡宥心╱即時報導

民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
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攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，草案審查下周進入深水區。下周一上午還是國民黨排的軍改公聽會、下午開始詢答，周三、周四將進入逐條審查，民進黨團力拚本周完成初審送出委員會。民進黨團總召柯建銘也呼籲，年改激情已過，該到理性面對時刻，若國民黨仍要阻擋審查，民進黨也不會退讓了。

軍人年改原訂4月26日進入詢答，不過因國民黨要求加開公聽會，草案遲至下周一下午才開始詢答。柯建銘表示，詢答應該一個下午就會結束，下周三、四委員會可望開始審查，草案全部條文61條，有爭議的只有幾條而已，盼周四就能通過初審。

面對國民黨及八百壯士反彈，柯建銘也不客氣痛批，國民黨一直在沒有精算報告、法律不溯及既往兩個問題上打轉，阻擋改革，被外面的八百壯士牽著鼻子走，上周民進黨團退讓，明天開始進入軍人年改審查深水區後，民進黨團就不會再順著他們了，程序上都已經走完，國民黨要不溯及既往，民進黨也不能接受。

他呼籲國民黨不要「八百壯士化」、「義和團化」，只會反改革，年金若不改接下來就是破產，國民黨再擋改革將來要怎麼面對社會？

「國民黨現在就是只會舉牌子、喊口號、使用暴力的三合一政黨」，柯建銘說，現在國民黨毫無中心思想、沒有論述只剩舉牌，「這樣要立委何用？不如找做美工的來就好」。

柯建銘舉藍委上周跑去衝教育部長辦公室為例，他說，國民黨已經漸漸義和團化了，在外又被八百壯士牽著鼻子走，真以為這樣做年底就有選票了嗎？柯建銘也說，上周他們願意退讓，讓國民黨加開公聽會，若下周審查還要持續不理性，他們也不會再容忍。

國民黨民進黨柯建銘
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