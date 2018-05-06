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違反公投法意旨？中選會要反核食公投補資料供「審查」

2018-05-06 11:21聯合報 記者周志豪╱即時報導

為力阻日本核災區食品進口，國民黨副主席郝龍斌領銜於3月15日向中選會提案推動「反核食公投」。因中選會認提案不明，4月24日還辦聽證會釐清。但中選會5月3日再發文要求就公投必要性補充，引發郝營不滿，質疑違法實質審查。

郝龍斌辦公室發言人游淑慧批評，去年底「公投法」修正後，為避免限縮人民公投提案權，原具提案審核權的公投審議委員會被廢除，也並未將權限轉賦予中選會，中選會連番對「反核食公投」的「實質」審查動作，已涉當初修法意旨。

游淑慧批評，中選會以實質審核公投案方式干擾直接民權做法，已涉違憲擴權與公務員違法限制人民行使權利，與教育部在「拔管」事件爭議中干擾大學自治的心態與做法如出一轍，中選會究竟「憑什麼」。

中選會針對郝龍斌「是否開放日本核災食品進口」全國性公投案，於4月24日聽證會結束後，上周四再發文，要求郝就其中「是否違反相關國際協定及WYO裁定案例部分」於本周二（5月8日）前提供補充意見書，以利中選會後續「審查」。

中選會函文中指出，反核食公投案理由書中提到，「除我國外，南韓等其他國家亦持續禁止日本核災周邊地區進口。目前日韓正在WTO進行貿易爭訟，我國如在WTO做成最終判斷前自己放寬管制，更是自失立場。」

中選會表示，4月24日聽證會上，與會學者確實提及南韓與我國軍禁止日本核災區食品進口，但日本以南韓的動作違反WTO「食品衛生檢驗與動植物檢疫措施協定」（SPS），向WTO提出貿易爭訟，WTO也已於2月22日裁定南韓敗訴。

中選會質疑，對於禁止日本核災區食品進口與日本在WTO的爭訟，南韓於4月12日上訴，目前並未有最終裁定。援此，若我國反核食公投若通過，是否有違反SPS之虞？該怎麼因應？要求郝龍斌補充說明。

郝龍斌反問，中選會有什麼資格要提案人解釋？若以中選會同樣的邏輯，由前奧運國手紀政提出之「奧運台灣正名公投」，基於目前國際現實，完全無任何可行性；若通過還恐讓我國退出未來所有奧運賽事，中選會審核結果為何會「認定合於規定」？

游淑慧也批評，中選會對待反核食公投與「奧運台灣正名公投」的「審查標準」竟然南轅北轍，這樣的已涉違法的實質審查，是否符合平等原則？有無違法濫權之虞？中選會也應說明。

中選會公投核災食品
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