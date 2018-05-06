白宮反對陸施壓美公司改台灣名 總統府這樣回應

2018-05-06 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



中國大陸民航局日前致函給多家美國的航空公司，要求不得將台灣、香港與澳門列為國家；白宮5日發布聲明指出，美國強烈反對中國大陸試圖強迫私營企業使用特定政治性用語，並呼籲中方停止威脅與脅迫美國的航空公司與人民。對此，總統府表達感謝之意，並表示作為一個民主國家，政府更會全力捍衛國人的民主自由與國際的生存空間。

白宮指出，中國大陸內部的壓制網路世界聞名，中方對美國人與其他自由世界採以其審查制度與政治正確的行為將受到抵制。但總統川普競選時就反對「政治正確」，川普將支持美國抵制中國共產黨將其「政治正確」觀念強加給美國公司與人民的行為。美國強烈反對中國大陸試圖迫使私營公司在其對外公布的內容使用具體的政治性語言，「我們呼籲中國停止威脅和脅迫美國的航空公司與公民」。

總統府發言人林鶴明表示，台灣的國家處境從來都不輕鬆，來自北京當局的打壓也從來未曾停止，但無論如何，作為國際社會一員，我們善盡維持區域穩定與台海和平的堅定立場與努力，始終一致，不會改變。而作為一個民主國家，政府更會全力捍衛國人的民主自由與國際的生存空間。

對於白宮關切中方施壓美方民間公司改變我國相關稱謂一事，總統府表達感謝之意。