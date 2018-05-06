親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
前瞻釋憲遭駁回
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
扁出席餐會動向
政治
軍事
綜合
合康雲極

獨／台大代理校長寫信給全校：貼政治標籤解決不了問題

囂張！外國人不滿她擋路 竟踢翻六旬婦行李還飆髒話

TBC：約民視7日商談 盼快達成共識

2018-05-06 11:05中央社 台北6日電

民視新聞台停播案，TBC今天表示，已跟民視約7日商談，希望對方能參與，則儘快達成共識，只要TBC拿到臨時授權，沒有違法侵權問題，就會復播民視新聞台。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者。三家業者與民視公司談不攏民視新聞台授權上架問題，其中有線系統TBC台灣寬頻4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）對TBC 5月4日斷訊先開罰新台幣6萬元，對民視則予警告，要求立即改善，NCC並且可以每天對兩家業者連續處罰要求改善，罰到改善為止，TBC最高可罰300萬元，民視最高可罰100萬元。

TBC主管今天向中央社記者說，目前是卡在沒有獲得民視授權，因此不可能在有侵權情形下播送民視新聞台，TBC已發函給民視，希望明天一同開會協商，只要拿到正式或臨時授權，就會立即復播民視新聞台。

NCC副主委翁柏宗則指出，之前NCC就有要求雙方在達成授權協議前，不得有斷訊等影響消費者權益情形，只要一天沒有復訊，NCC就會按日開罰，預計明天就會針對5日、6日持續斷訊狀況，依法開罰，假使之後業者仍舊不改善，甚至還可廢止執照。

民視跟TBC協商民視新聞台授權合約時，民視堅持民視新聞台、民視第一台、民視台灣台三台包裹授權，但TBC只希望維持原有民視新聞台單一授權，雙方談不攏，雖然NCC協助調處11次，仍無法達成共識。

TBC由於未拿到民視新聞台臨時授權，為避免侵權，3日晚間11時59分59秒起停止播送民視新聞台訊號。

民視NCC
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13

違反公投法意旨？中選會要反核食公投補資料供「審查」

2018-05-06 11:21

白宮反對陸施壓美公司改台灣名 總統府這樣回應

2018-05-06 11:01

縣市職務列等調整案 試院全院審查會通過

2018-05-06 10:56

台東活水湖長泳嘉年華 馬英九參加力挺

2018-05-06 10:42

顏大和明退休 首位做滿4年任期檢察總長

2018-05-06 00:40

陳樹菊力勸再選總統 馬英九尷尬

2018-05-05 23:33

北農買殘貨送社福 吳音寧又「中槍」

2018-05-05 23:24

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

維持立委研究室運作 立院152種文具批發價供申購

2018-05-05 18:23

衛生紙漲價風蔓延 立法院影印紙標案也流標漲價6%

2018-05-05 18:11

今年五四運動不同？朱立倫：政府與政治的手別介入

2018-05-05 14:18

平均薪資近5萬？朱立倫：執政者千萬不要偏聽數據

2018-05-05 13:55

台灣勞工平均薪資近5萬？徐國勇：國際標準算出來的

2018-05-05 11:45

星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30

2020紅害減半？孫大千：賴清德真是話唬爛高手

2018-05-05 09:27

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39
看更多

熱門文章

北市又有人偷玩「棄保」？柯P的路 越走越像黃大洲…

2018-05-06 08:00

影／離岸風機高50層樓 蔡英文讚嘆「難想像」

2018-05-05 19:54

競選奇葩！不花錢不拜票 他連當選了也不知道

2018-05-06 09:00

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

2018-05-05 12:59

課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教？

2018-05-05 12:19

影／傳民進黨不再禮讓 柯P：該講的還是要講

2018-05-05 15:30

評拔管「白癡決定」惹怒民進黨？柯P：該講還是要講

2018-05-05 11:51

許宗力遭起底 釋憲案昨是今非 當時這樣說的...

2018-05-06 00:02

總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13

【重磅快評】司法院許院長 可對得起當年的許大法官？

2018-05-05 13:41

深澳電廠爭議 蘇貞昌讚民進黨政府「有責任、有遠見」

2018-05-05 13:35

北農買殘貨送社福 吳音寧又「中槍」

2018-05-05 23:24

民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機

2018-05-05 22:43

阿扁又違規？柯P：他永遠都會是問題 蔡去處理會扣分

2018-05-05 11:53

台灣勞工平均薪資近5萬？徐國勇：國際標準算出來的

2018-05-05 11:45

民進黨確定自提北市長人選？各派系看法不同

2018-05-05 11:42

「我們一定要成功！」離岸風電蔡英文彰化誓師

2018-05-05 12:44

蔡英文發豪語「2025年前創造出兩萬個優質的工作機會」

2018-05-05 18:40

時機超敏感...美台國防論壇周四登場

2018-05-05 23:52

周錫瑋掛什麼職務？侯友宜：他以行動直接幫我

2018-05-05 14:19

蔡英文遠眺風機 驚呼「難想像有50層樓高」

2018-05-05 22:36

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54

影／吳朱周合體挺侯 營造大團結氣勢

2018-05-05 12:31

藍營重量級人士：大法官拒前瞻釋憲 違憲

2018-05-06 00:35

單槍挑戰世界儀隊錦標賽 蘇祈麟闖進前八強

2018-05-06 09:12

國民黨新北大團結？蘇貞昌譏：背後都不團結

2018-05-05 13:22

深澳電廠議題黨內鬧分歧 蔡英文「再溝通」

2018-05-05 22:36

平均薪資近5萬？朱立倫：執政者千萬不要偏聽數據

2018-05-05 13:55

蔡政府喊兩年 「國防自主」仍牛步

2018-05-06 00:14

北市若出現「三國之戰」 綠將面對兩敵人

2018-05-06 00:16

影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04

民進黨變絆腳石？ 孫大千：柯文哲等著綠主動提分手

2018-05-06 09:12

「雙北共生共榮」 侯友宜：將和丁守中合作推政見

2018-05-06 09:20

台北市長選戰 柯營：綠若推人 就是讓丁守中當選

2018-05-05 23:40

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

蘇貞昌酸國民黨背後不團結 侯友宜：做出成績就是團結

2018-05-05 15:53

蔡邑敏家人盼改善深夜出勤 賴：盼重金禮聘醫護駐離島

2018-05-05 16:19

藍營新北展現大團結 周錫瑋表態挺侯友宜

2018-05-05 23:58

觀察站／台美軍事合作 牽動兩岸敏感神經

2018-05-06 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top