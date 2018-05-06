TBC：約民視7日商談 盼快達成共識

2018-05-06 11:05 中央社 台北6日電



民視新聞台停播案，TBC今天表示，已跟民視約7日商談，希望對方能參與，則儘快達成共識，只要TBC拿到臨時授權，沒有違法侵權問題，就會復播民視新聞台。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者。三家業者與民視公司談不攏民視新聞台授權上架問題，其中有線系統TBC台灣寬頻4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）對TBC 5月4日斷訊先開罰新台幣6萬元，對民視則予警告，要求立即改善，NCC並且可以每天對兩家業者連續處罰要求改善，罰到改善為止，TBC最高可罰300萬元，民視最高可罰100萬元。

TBC主管今天向中央社記者說，目前是卡在沒有獲得民視授權，因此不可能在有侵權情形下播送民視新聞台，TBC已發函給民視，希望明天一同開會協商，只要拿到正式或臨時授權，就會立即復播民視新聞台。

NCC副主委翁柏宗則指出，之前NCC就有要求雙方在達成授權協議前，不得有斷訊等影響消費者權益情形，只要一天沒有復訊，NCC就會按日開罰，預計明天就會針對5日、6日持續斷訊狀況，依法開罰，假使之後業者仍舊不改善，甚至還可廢止執照。

民視跟TBC協商民視新聞台授權合約時，民視堅持民視新聞台、民視第一台、民視台灣台三台包裹授權，但TBC只希望維持原有民視新聞台單一授權，雙方談不攏，雖然NCC協助調處11次，仍無法達成共識。

TBC由於未拿到民視新聞台臨時授權，為避免侵權，3日晚間11時59分59秒起停止播送民視新聞台訊號。