縣市職務列等調整案 試院全院審查會通過

2018-05-06 10:56 中央社 台北6日電



考試院全院審查會3日審查通過行政院所提「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」，預估2700人受影響，6年增加12.4億元經費；最快送10日考試院會通過後施行。

行政院3月5日將「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」行文考試院，具體建議非直轄市的副局處長職等由九職等調整為九到十職等，科長則由八職等調整為八到九職等，併同調整等階相當的縣市政府警察官職務。

考試院會4月19日決議將全案交全院審查會審查，經過多次開會審查，銓敘部長周弘憲今天告訴中央社記者，5月3日已依行政院建議案審查通過，最快送10日的考試院會通過，不過，還要視考試院排案而定。

根據行政院所提「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」，約2700人受影響，銓敘部預估6年增加新台幣12億4404萬餘元經費。

行政院長賴清德去年在年終記者會時表示，有感於非直轄市的縣市有缺人、缺錢的問題，人口不斷流失，今年的三大施政目標之一是「均衡台灣」，要幫地方留住人才，就要解決直轄市跟非直轄市間，公務員同一職務卻不同職等的問題。

賴清德當時指出，例如台南市是直轄市，科長是九職等，隔壁的嘉義縣不是直轄市，處長跟副處長才九職等，科長七到八職等，所以人才留不住，會跑到直轄市來升等。

賴清德為解決地方政府官員職等不一問題，日前親自拜會考試院長伍錦霖，行政院隨後正式行文考試院提出「縣市政府職務列等及相對應之警察官職務等階調整建議案」。