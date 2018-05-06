總統府五四慶祝國際星戰日 詩人渡也感慨：用肛門思考

2018-05-06 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



STAR WARS 星際大戰系列電影全球發燒，5月4日則是全球各地非官方發起的星戰慶祝活動，定為國際星戰日，上午台灣的星戰迷到總統府與副總統陳建仁一起慶祝這一場國際活動。圖／聯合報資料照片 分享 facebook STAR WARS 星際大戰系列電影全球發燒，4日是全球各地非官方發起星戰慶祝活動，定為國際星戰日，台灣星戰迷到總統府與副總統陳建仁慶祝，總統府上演星戰日風暴兵交接，引發議論，總統大選號召作家學界挺總統蔡英文，本名陳啟佑的名詩人渡也，臉書批總統府每做一件事，事前、事中、事後，都用肛門在思考！

名詩人渡也日前臉書貼文批拔管案，他說，一樣是民進黨黨主席，黃信介和蔡英文有天壤之別！日前又看到媒體報導總統府上演星戰日風暴兵交接，同時間台大校園師生發起新五四運動，抗議教育部拔管，渡也感慨良多。

他有感而發說「我們做每件事，事先、事中、事後都會思考這樣做好嗎？怎麼做會更理想？會不會有負面作用？ 總統府從去年「自自冉冉」春聯事件至今（包括星戰日風暴兵交接），皆荒謬至極。

此外，經濟、外交、軍事、教育等，有什麼成果?更確切地說，可能有成果嗎？ 總統府每做一件事，事前、事中、事後，都用肛門在思考！我們卻認真、努力做事、生活，我們不如死了算了！」

渡也是彰師大退休教授，昔日彰師大同事，也是退休教授的臧汀生也在臉書說，怎可如此踐踏莊嚴肅穆的總統府？不禁聯想到華語：沐猴而冠，治國如兒戲。台語：辦公家伙ㄚˋ~~唉！台灣人的宿命吧！覺得自己過去四十多年的努力與奉獻彷彿白痴。