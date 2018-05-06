顏大和明退休 首位做滿4年任期檢察總長

2018-05-06 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



檢察總長顏大和明天退休，結束四十多年的檢察官生涯。 記者王聖藜／攝影 分享 facebook

檢察總長顏大和明天退休，即將結束四十多年的檢察官生涯，最近逢人問起他的退休生活計畫，顏大和總是開玩笑說：自由自在，無法無天。還說以後可以大鳴大放了。

顏大和是檢察總長人事任命權交由立法院行使同意權之後，第一位「做滿」四年任期的檢察總長。

特偵組當初因修法設在最高檢察署，聽命於檢察總長，一併修法讓檢察總長人事案要經國會同意，但因辦的案件是正副元首、五院院長或部長級以上官員及重大經濟犯罪案件，總被放大檢視。前兩任總長都在任期未滿前即因故下台，第三任的顏大和成為首位作滿任期的檢察總長。

不過，在他任內，特偵組走入歷史，臨退前被削權，且法務部都已和立委協商好草案，他都還被矇在鼓裡，讓他一直耿耿於懷；失去特偵組的檢察總長，若一、二審檢察長有事不跟他報告，有志也難伸，他曾公開自嘲「現在我連司機，才管七十多人」。

他在台北地檢署檢察長任內，綠營執政，卻查辦當時駙馬爺趙建銘台開案，後來又與高檢署查緝黑金行動中心聯手起訴前第一夫人吳淑珍國務機要費案，大學期間就與阿扁相識的他，承受不小壓力。

台開案聲押趙建銘當晚，承辦檢察官額心冒汗，汗珠滴在卷上，電視現場轉播夜不收棚，大批媒體守候在台北地檢署，氣氛緊張萬分，當時顏大和坐鎮辦公室，表情淡定。

前總統馬英九特別費案也與顏大和有關，由一、二審聯名起訴，一、二審都無罪後，當時是高檢署檢察長的他上訴三審，只為讓最高法院表示法律意見；後來馬英九仍提名他出任檢察總長，雖他辦案對象「不藍不綠」，但綠營重新執政後，沒把他當「自己人」，很多體制內的事，他都不知情，讓他不時感慨「報國無門」。