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台大新五四運動推擠衝突學生提告 前外交官：沒打人！

連勝文：讓流氓失去「權」與「利」才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44聯合報 記者王寓中╱即時報導

「拔管案」引發台大校園發起新五四運動。國民黨中央委員連勝文今天在臉書貼文表示，很多朋友面對執政者粗暴的干預大學自主，把政治鬥爭帶進教育的作法，同感憤怒，一直問他們能做什麼？他的答案很簡單，那就是「遇到流氓，你該做什麼？」

連勝文表示，他個人以為，只有讓這些流氓失去他們最在意的權力以及因此而來的龐大利益，才是給他們最大的教訓。

連勝文指出，這世上不是只有包賭販毒，強索保護費者才是流氓，我們在此所面對的是比黑手黨（mafia)還不如的一群政治流氓。即便這群人説的是文青式的清新言語，穿著也帶著文青式的瀟灑，但文青式眼鏡所遮不住的，卻是眼裏兇狠與貪婪的目光。頂多也只能稱他們為「文青style政治流氓」，但本質上還是流氓。

連勝文表示，這群政治流氓從年輕時就開始在街頭衝撞，或是專在網路上匿名放黑函，除了政治鬥爭外，沒有别的謀生專長。所以他們如果想過好日子，只能不擇手段的奪取權力，才有位子吃香喝辣，甚至發財。也因此他們必須竭盡所能的捍衛他們的權力長城及背後的龐大利益，絕不能出現一點缺口，即便是大學選校長，也絕對不行。

連勝文表示，從黨產不當處理開始，婦聯會，軍公教退休金，到台大選校長，若師出有名，這群流氓就痛下殺手，務必把對手鬥臭鬥垮鬥爛，若師出無名，就硬幹！霸王硬上弓，就是賭你秀才造反，十年不成。任憑你抗議痛批，他也不痛不癢，反正時間一久，人也散了。畢竟流氓的一項特質，就是人不要臉，天下無敵。

連勝文認為，很多朋友所支持的是大學自主以及政治不得干涉教育的理念，但並不願意談論到政黨政治的問題，也因此忽略了政治上的「監督制衡」可能才是確保大學自主及台灣的民主社會最重要的手段。他我相信KMT若能在立院多10席，這群流氓也無法如此的予取予求。

連勝文表示，如果大家都無法再忍受這群粗暴的流氓，那真正能做的，就是想辦法讓他們失去「權」與「利」，這絕對是給他們最强的當頭棒喝！

連勝文文青台大
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