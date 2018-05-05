親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
扁出席餐會動向
吳茂昆爭議延燒
民視斷訊爆爭議
政治
軍事
綜合
合康雲極

白宮聲明提台灣 川普強烈反對陸施壓美航空公司

北農買殘貨送社福 吳音寧又「中槍」

2018-05-05 23:24聯合報 記者莊琇閔／台北報導

台北市果菜批發市場今年春節休市5日，緊接著初九「天公生」又連休3天，2月27日開市雖延長交易，仍有近3千噸到貨量無法消化拍賣。北農買下其中9.12公噸殘貨，轉送社福團體，但議員王欣儀發現，逾7成蔬菜送回總經理吳音寧家鄉的團體，質疑「慷全民之慨做個人人情」。

根據北農提供的資料，當天北農以每公斤2.1元買下蔬菜殘貨，共花1萬9千多元，由總經理室業務推廣費支出。品項包括菠菜、茼蒿、地瓜葉、小白菜等，分為481件送給10個團體，但遠在彰化溪州的水尾社區發展協會、大庄老人食堂獲贈最多，各有200、150件，其他在雙北的育幼院、護理之家及社福之家，分別獲贈1、20件不等。

北農主秘：當天彰化有團體需要 又有貨車免費載

北農主秘路全利表示，過去拍賣後的殘貨，如果農民無意願載回，就由北農依程序報廢丟棄。當天因數量龐大，而且都是可食用的蔬菜，丟掉太可惜，所以聯繫社福單位贈送蔬菜。

路全利說，27日交易完已是中午，下午隔天要交易的貨車就要進場卸貨，僅剩2個小時可聯繫有意願並能來取菜的團體，剛好彰化有團體需要，也有回彰化的貨車願意免費載運，因此送到彰化。

北農董事長陳景峻說一無所悉，全是總經理做決定。但他也認為，把可食用的菜丟棄太暴殄天物，送給需要的弱勢族群是很好的做法。北市有低收入家庭及很多社福團體可送，可研議建立制度，就近送給需要的人。

議員：不符預算科目 應建立制度

國民黨籍議員王欣儀表示，向北農索取贈送的團體明細，回覆資料不清不楚，也沒有送貨單、受贈人簽收領據，如果這樣單純的事都無法公開，吳音寧對公司的治理能力令人質疑。

她也批評，吳用業務推廣預算買下蔬菜，使用的預算科目並不符合。另外，多數送給和她有密切關係的團體，而非社會局轉介給社福團體，根本「公器私用」。

民進黨籍議員許家蓓則說，與其讓農民心血報廢，買下送給需要的弱勢團體是較好的做法。北農未來若有類似作法，應建立制度，使用合乎規定的預算項目。

北農農民王欣儀
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

維持立委研究室運作 立院152種文具批發價供申購

2018-05-05 18:23

衛生紙漲價風蔓延 立法院影印紙標案也流標漲價6%

2018-05-05 18:11

顏大和明退休 首位做滿4年任期檢察總長

2018-05-06 00:40

陳樹菊力勸再選總統 馬英九尷尬

2018-05-05 23:33

今年五四運動不同？朱立倫：政府與政治的手別介入

2018-05-05 14:18

平均薪資近5萬？朱立倫：執政者千萬不要偏聽數據

2018-05-05 13:55

台灣勞工平均薪資近5萬？徐國勇：國際標準算出來的

2018-05-05 11:45

星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30

2020紅害減半？孫大千：賴清德真是話唬爛高手

2018-05-05 09:27

少了一個邦交國 蔡總統：踏實外交初衷、原則不變

2018-05-05 00:36

國民黨售中央黨部大樓 黨產會追徵逾11億

2018-05-05 00:26

總統府接待外星朋友

2018-05-05 00:24

斷交國大使車欠費 多明尼加共88筆3千元

2018-05-04 23:44

聲援台大反拔管遲到20分 馬英九向表揚勞工致歉

2018-05-04 22:25

陳菊 民進黨的Kingmaker

2018-05-03 16:39
看更多

熱門文章

2020紅害減半？孫大千：賴清德真是話唬爛高手

2018-05-05 09:27

新北市教團：拒絕承認教育界之恥吳茂昆為教育部長

2018-05-05 17:45

傳北市民進黨不再禮讓 柯P回應了

2018-05-05 11:24

課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教？

2018-05-05 12:19

北市長選戰 柯陣營坦言：綠若自提 丁守中贏

2018-05-05 12:59

藍轟蔡政府：看到管中閔格殺勿論 見陳水扁避重就輕

2018-05-05 09:03

已成怨偶卻高唱分手好難 民進黨的「柯文哲難題」

2018-05-05 08:00

影／離岸風機高50層樓 蔡英文讚嘆「難想像」

2018-05-05 19:54

評拔管「白癡決定」惹怒民進黨？柯P：該講還是要講

2018-05-05 11:51

影／傳民進黨不再禮讓 柯P兩場行程都不開心

2018-05-05 15:30

璩闖餐會敬酒 扁：統獨立場迥異，誰也改變不了誰

2018-05-05 08:51

周錫瑋公開挺侯友宜 吳敦義：我的好友展現最佳風度

2018-05-05 11:28

連勝文：讓政治流氓失去「權」與「利」 才真是當頭棒喝

2018-05-05 22:44

星戰角色占領總統府 陸網友：佔領台灣總統府這麼容易

2018-05-05 11:30

影／單槍挑戰世界儀隊錦標賽 看到袍澤打氣他大哭

2018-05-05 11:31

【重磅快評】司法院許院長 可對得起當年的許大法官？

2018-05-05 13:41

台灣勞工平均薪資近5萬？徐國勇：國際標準算出來的

2018-05-05 11:45

阿扁又違規？柯P：他永遠都會是問題 蔡去處理會扣分

2018-05-05 11:53

深澳電廠爭議 蘇貞昌讚民進黨政府「有責任、有遠見」

2018-05-05 13:35

民進黨確定自提北市長人選？各派系看法不同

2018-05-05 11:42

「我們一定要成功！」離岸風電蔡英文彰化誓師

2018-05-05 12:44

民眾爆料共機飛越馬祖？國防部：是民航機

2018-05-05 22:43

周錫瑋掛什麼職務？侯友宜：他以行動直接幫我

2018-05-05 14:19

打擦邊球因應中監的「不」 以後？扁：問勇三與小黑

2018-05-05 09:25

蔡英文發豪語「2025年前創造出兩萬個優質的工作機會」

2018-05-05 18:40

藍高市長初選參選人提經濟政見 520前後確定提名

2018-05-05 14:54

影／吳朱周合體挺侯 營造大團結氣勢

2018-05-05 12:31

國民黨新北大團結？蘇貞昌譏：背後都不團結

2018-05-05 13:22

吳、朱、周首度同台力挺侯友宜 吳敦義：助選團隊成立

2018-05-05 11:28

平均薪資近5萬？朱立倫：執政者千萬不要偏聽數據

2018-05-05 13:55

影／藍營新北大團結 蘇貞昌酸喊團結的背後都不團結

2018-05-05 13:04

藍營新北喊團結 侯友宜要拼大贏

2018-05-05 17:05

蘇貞昌酸國民黨背後不團結 侯友宜：做出成績就是團結

2018-05-05 15:53

深澳電廠議題黨內鬧分歧 蔡英文「再溝通」

2018-05-05 22:36

蔡邑敏家人盼改善深夜出勤 賴：盼重金禮聘醫護駐離島

2018-05-05 16:19

賴清德市長漲房屋稅 高思博批公然違法

2018-05-05 11:23

蔡英文前進竹南 視察離岸風能成效

2018-05-05 18:24

蔡英文遠眺風機 驚呼「難想像有50層樓高」

2018-05-05 22:36

今年五四運動不同？朱立倫：政府與政治的手別介入

2018-05-05 14:18

冷眼集／綠拚一口氣還是拚勝選

2018-05-05 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top