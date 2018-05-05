北農買殘貨送社福 吳音寧又「中槍」

2018-05-05 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台北報導



台北市果菜批發市場今年春節休市5日，緊接著初九「天公生」又連休3天，2月27日開市雖延長交易，仍有近3千噸到貨量無法消化拍賣。北農買下其中9.12公噸殘貨，轉送社福團體，但議員王欣儀發現，逾7成蔬菜送回總經理吳音寧家鄉的團體，質疑「慷全民之慨做個人人情」。

根據北農提供的資料，當天北農以每公斤2.1元買下蔬菜殘貨，共花1萬9千多元，由總經理室業務推廣費支出。品項包括菠菜、茼蒿、地瓜葉、小白菜等，分為481件送給10個團體，但遠在彰化溪州的水尾社區發展協會、大庄老人食堂獲贈最多，各有200、150件，其他在雙北的育幼院、護理之家及社福之家，分別獲贈1、20件不等。

北農主秘：當天彰化有團體需要 又有貨車免費載

北農主秘路全利表示，過去拍賣後的殘貨，如果農民無意願載回，就由北農依程序報廢丟棄。當天因數量龐大，而且都是可食用的蔬菜，丟掉太可惜，所以聯繫社福單位贈送蔬菜。

路全利說，27日交易完已是中午，下午隔天要交易的貨車就要進場卸貨，僅剩2個小時可聯繫有意願並能來取菜的團體，剛好彰化有團體需要，也有回彰化的貨車願意免費載運，因此送到彰化。

北農董事長陳景峻說一無所悉，全是總經理做決定。但他也認為，把可食用的菜丟棄太暴殄天物，送給需要的弱勢族群是很好的做法。北市有低收入家庭及很多社福團體可送，可研議建立制度，就近送給需要的人。

議員：不符預算科目 應建立制度

國民黨籍議員王欣儀表示，向北農索取贈送的團體明細，回覆資料不清不楚，也沒有送貨單、受贈人簽收領據，如果這樣單純的事都無法公開，吳音寧對公司的治理能力令人質疑。

她也批評，吳用業務推廣預算買下蔬菜，使用的預算科目並不符合。另外，多數送給和她有密切關係的團體，而非社會局轉介給社福團體，根本「公器私用」。

民進黨籍議員許家蓓則說，與其讓農民心血報廢，買下送給需要的弱勢團體是較好的做法。北農未來若有類似作法，應建立制度，使用合乎規定的預算項目。