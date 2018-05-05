陳樹菊力勸再選總統 馬英九尷尬
前總統馬英九今天將參加台東第一屆悠游湧泉活水湖長泳嘉年華活動，他昨天下午3點提前到台東探望愛心菜販陳樹菊，不過，陳樹菊力勸馬英九再選總統、縣長黃健庭選高雄市長，讓旁人聽了哈哈大笑，但讓馬、黃2人尷尬「微笑」以對。
馬英九昨天下午到台東縣長公館與陳樹菊閒話家常，陳樹菊除閒談她在高雄市阿蓮區一佛堂休養與復健過程，她還提到佛堂主持、修行的師父們及復健的診所醫生知道她與馬英九很熟，特別要她有機會見到馬總統時，轉達他們的心聲「馬總統是大好人，我們知道您受委屈了」。
陳樹菊說，以前選舉，怕選錯人，所以很少投票，投票只有投給黃健庭及馬英九。她說，她最近高雄、台東兩邊跑，很多高雄的民眾認出她，都會對她說，黃健庭做得很好，說著說著，陳樹菊竟開口要馬英九再來選總統，黃健庭去選高雄市長，在場人士無不哈哈大笑，馬英九、黃健庭則尷尬微笑。
得知陳樹菊真的要退休，馬英九很高興，要陳樹菊保養身體。陳樹菊說，她真的要退休，連原來的菜攤她不再去，但因賣菜56年，養成習慣，她每天還是凌晨3點就起床，但在家裡東摸西摸打發時間；馬英九見陳樹菊氣色、狀況比前好，也感到很開心，他還送陳樹菊養生飲品、茂谷柑禮盒，黃健庭則送馬英九及陳樹菊台東紅藜養生產品。下午6點半，馬英九參加悠游湧泉活水湖長泳選手之夜，7點轉往台東市鐵花新商圈、觀光夜市逛逛。
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